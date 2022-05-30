Власти открыли доступ на самое популярное челябинское озеро

С 1 июня проезд к берегам озера Тургояк будет открыт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Миасса с 1 июня снимут ограничения для въезда на берега самого популярного озера в Челябинской области — Тургояк. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, запрет на посещение озера действует только в случае особого противопожарного режима.

«С 1 июня въезд на берега озера Тургояк будет разрешен. Посты устанавливаются только во время особого противопожарного режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса.

Из-за угрозы лесных и ландшафтных пожаров мэрия Миасса запретила туристам проезжать к берегам озера. Для контроля были организованы специальные посты. Попасть на территорию озера можно было только при наличии спецпропуска.

Противопожарный режим действовал в области с 30 апреля. Как заявил губернатор Алексей Текслер это вынужденная мера, которая позволит свести количество природных пожаров к минимуму. С 1 июня противопожарный режим снимается.