Власти открыли доступ на самое популярное челябинское озеро

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Михалкова Юлия на акции по уборке мусора на озере Тургояк. Челябинск , природа, лето, природа урала, релаксация, отдых, уральский край, климат, отпуск, внутренний туризм, вода, туризм, экология, озеро тургояк
С 1 июня проезд к берегам озера Тургояк будет открыт Фото:

Власти Миасса с 1 июня снимут ограничения для въезда на берега самого популярного озера в Челябинской области — Тургояк. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, запрет на посещение озера действует только в случае особого противопожарного режима.

«С 1 июня въезд на берега озера Тургояк будет разрешен. Посты устанавливаются только во время особого противопожарного режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса.

Из-за угрозы лесных и ландшафтных пожаров мэрия Миасса запретила туристам проезжать к берегам озера. Для контроля были организованы специальные посты. Попасть на территорию озера можно было только при наличии спецпропуска.

Противопожарный режим действовал в области с 30 апреля. Как заявил губернатор Алексей Текслер это вынужденная мера, которая позволит свести количество природных пожаров к минимуму. С 1 июня противопожарный режим снимается.

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Власти Миасса с 1 июня снимут ограничения для въезда на берега самого популярного озера в Челябинской области — Тургояк. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации, запрет на посещение озера действует только в случае особого противопожарного режима. «С 1 июня въезд на берега озера Тургояк будет разрешен. Посты устанавливаются только во время особого противопожарного режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Миасса. Из-за угрозы лесных и ландшафтных пожаров мэрия Миасса запретила туристам проезжать к берегам озера. Для контроля были организованы специальные посты. Попасть на территорию озера можно было только при наличии спецпропуска. Противопожарный режим действовал в области с 30 апреля. Как заявил губернатор Алексей Текслер это вынужденная мера, которая позволит свести количество природных пожаров к минимуму. С 1 июня противопожарный режим снимается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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