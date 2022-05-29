Челябинский губернатор Текслер отменил особый режим

Алексей Текслер отменил противопожарный режим в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с 1 июня отменил особый противопожарный режим на территории региона. Постановление на эту тему появилось 30 мая на официальном правовом портале

«Отменить с 1 июня 2022 года на территории Челябинской области особый противопожарный режим. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию», — говориться в документе.

Последние две недели в Челябинской области почти постоянно идут дожди и грозы. По данным ЦГМС, перерыв в осадках ожидается с 1 июня. Однако, по данным сайта Realmeteo, уже с 5 июня Южный Урал вновь ожидают затяжные дожди.

Противопожарный режим в регионе был введен с 30 апреля. Поводом для этой меры стал рост количества лесных и ландшафтных пожаров. Было запрещено разводить костры и сжигать мусор и траву, в том числе рядом с лесами.