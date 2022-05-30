На входе в гастропабе OVO izakaya гостей встречает огромное золотое яйцо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге состоялось открытие нового гастробара OVO izakaya от владельца ресторанов Double grill & bar, «Агонь» BBQ Ratskeller, Carbonara и винного бара Sekta Кирилла Шлаена и шеф-повара Михаила Аракелова. Новое заведение со скругленными углами и огромным висящим золотым яйцом находится в ТРЦ «Европа» рядом с рестораном Carbonara.

«Японцы очень много работают, у них возникла такая привычка — после работы заходить в магазинчик с напитками и тихонько выпивать по дороге домой. Постепенно магазинчики стали готовить [еду] и возникло такое слово — «izakaya», что буквально значит «тусоваться в винном магазине», — рассказывает Шлаен. В OVO izakaya, как и предполагает формат изакая, можно найти напитки на любой вкус: саке, фруктовые соджу, немецкое, тайландское и китайское пиво, пряный сидр с манго, авторские летние коктейли и популярные вина.

Талисманом OVO izakaya является золотое яйцо, которое подвешено на входе в гастробар. Как рассказывает Шлаен, при оформлении ресторана дизайнер интерьера руководствовался японской философией «икигаи», которая продвигает жизненную гармонию и энергию счастья. «У нас OVO (яйцо — прим. ред.) отвечает за эту энергию. Но яйцо лучше не качать, иначе энергия может уйти в колебания», — шутит ресторатор.

Яйцо является талисманом OVO Izakaya Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По его словам, интерьер ресторана представляет собой сочетание двух концепций минимализма — скандинавского и японского, которые в совокупности друг с другом получили название «джапандин». Данное направление предполагает сочетание европейской и азиатской культуры, поэтому, по мнению Шлаена, очень символично, что новый ресторан с таким дизайном расположен в городе, который находится между Европой и Азией.

«В интерьере нет углов: все стены круглые, посуда такая же, ресторан выглядит очень целостно. И когда вы заходите, то оказываетесь внутри яйца», — поясняет владелец OVO izakaya. В зале — ореховые столы, золотистые диваны, большие легкие кресла, всего около 60 посадочных мест, а также есть летняя веранда, которая объединяется с закрытой площадкой с помощью окна, которое летом будут поднимать вверх.

Все пространство имеет округлую форму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Синий стол предназначен для того, чтобы сидеть за ним с напитками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вся посуда сделана под концепцию ресторана: она округлой формы и крафтовая — ее сделала небольшая фирма специально для OVO izakaya. Что касается меню, то гастробар подготовил для екатеринбуржцев самые оригинальные блюда азиатской кухни. Среди них пять видов токийские раменов с домашней лапшой в полуторалитровых чашах, меняющиеся по сезону, том ям, суши, роллы, сашими, поке-чираши, пончики панко, японские сэндвичи кацу-сандо, чили-краб, удон, а также пряные хрустящие баклажаны и попкорн из креветок. К слову, суши помогает «штамповать» робот «Валли-сан», который был куплен на аукционе в Токио. Он также ведет счет сделанных порций.

Любителям сладкого подготовлены фирменные десерты — освежающий «фруктовый снег» какигори и нежные вагаси моти. Есть большая кофейная карта на основе эфиопской арабики, кокосовое и миндальное молоко, китайский и японский чай, маття, смузи, авторские лимонады и чай с фруктовой и ягодной основой. Развлекать гостей ресторана уже в эту субботу будут вечеринкой с московскими ди-джеями. Также в планах провести суши-пати с роботом «Валли-сан» и шоу по разделке тунца.

Робот «Валли-сан» готовит суши и даже считает их количество Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Шеф-поваров ресторана является Михаил Аракелов (в центре на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кухня в ресторане открытая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU