Хакеры атаковали больницу Екатеринбурга

Центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, сейчас работа восстановлена. Информацию об этом подтвердили в медицинском учреждении.
«Была совершена попытка внешнего воздействия на один из серверов. Персональная и финансовая базы данных не получили повреждений благодаря действенной защите и подготовленным защищенным каналам передачи такого рода информации. На данный момент IT-отдел больницы и привлеченные специалисты работают над устранением повреждений, полученных второстепенными сегментами данных, и усилением защиты», — рассказали в пресс-службе ЦГБ.
В ходе атаки оказался фактически парализован отдел бухгалтерии ЦГБ. Сотрудники временно не могли получить какую-либо справку даже в бумажном виде. Сейчас отдел работает в штатном режиме, проблем с выдачей документов нет.
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Центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, сейчас работа восстановлена. Информацию об этом подтвердили в медицинском учреждении. «Была совершена попытка внешнего воздействия на один из серверов. Персональная и финансовая базы данных не получили повреждений благодаря действенной защите и подготовленным защищенным каналам передачи такого рода информации. На данный момент IT-отдел больницы и привлеченные специалисты работают над устранением повреждений, полученных второстепенными сегментами данных, и усилением защиты», — рассказали в пресс-службе ЦГБ. В ходе атаки оказался фактически парализован отдел бухгалтерии ЦГБ. Сотрудники временно не могли получить какую-либо справку даже в бумажном виде. Сейчас отдел работает в штатном режиме, проблем с выдачей документов нет.