Хакеры атаковали больницу Екатеринбурга

Работа екатеринбургской ЦГБ №2 восстановлена после атаки хакеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, сейчас работа восстановлена. Информацию об этом подтвердили в медицинском учреждении.

«Была совершена попытка внешнего воздействия на один из серверов. Персональная и финансовая базы данных не получили повреждений благодаря действенной защите и подготовленным защищенным каналам передачи такого рода информации. На данный момент IT-отдел больницы и привлеченные специалисты работают над устранением повреждений, полученных второстепенными сегментами данных, и усилением защиты», — рассказали в пресс-службе ЦГБ.

В ходе атаки оказался фактически парализован отдел бухгалтерии ЦГБ. Сотрудники временно не могли получить какую-либо справку даже в бумажном виде. Сейчас отдел работает в штатном режиме, проблем с выдачей документов нет.