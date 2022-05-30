Хакеры атаковали больницу Екатеринбурга

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Работа екатеринбургской ЦГБ №2 восстановлена после атаки хакеров Фото:

Центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, сейчас работа восстановлена. Информацию об этом подтвердили в медицинском учреждении.

«Была совершена попытка внешнего воздействия на один из серверов. Персональная и финансовая базы данных не получили повреждений благодаря действенной защите и подготовленным защищенным каналам передачи такого рода информации. На данный момент IT-отдел больницы и привлеченные специалисты работают над устранением повреждений, полученных второстепенными сегментами данных, и усилением защиты», — рассказали в пресс-службе ЦГБ.

В ходе атаки оказался фактически парализован отдел бухгалтерии ЦГБ. Сотрудники временно не могли получить какую-либо справку даже в бумажном виде. Сейчас отдел работает в штатном режиме, проблем с выдачей документов нет.

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Центральная городская больница №2 в Екатеринбурге подверглась хакерской атаке. Из-за действий злоумышленников пострадал отдел бухгалтерии, сейчас работа восстановлена. Информацию об этом подтвердили в медицинском учреждении. «Была совершена попытка внешнего воздействия на один из серверов. Персональная и финансовая базы данных не получили повреждений благодаря действенной защите и подготовленным защищенным каналам передачи такого рода информации. На данный момент IT-отдел больницы и привлеченные специалисты работают над устранением повреждений, полученных второстепенными сегментами данных, и усилением защиты», — рассказали в пресс-службе ЦГБ. В ходе атаки оказался фактически парализован отдел бухгалтерии ЦГБ. Сотрудники временно не могли получить какую-либо справку даже в бумажном виде. Сейчас отдел работает в штатном режиме, проблем с выдачей документов нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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