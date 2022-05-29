Пермские власти вводят новые требования к ученым

Эксперты обязательно будут оценивать важность разработки для Прикамья или страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае меняют подходы к выдаче премий за достижения в науке. На сайте заксобрания размещен проект нового закон, который внес губернатор Дмитрий Махонин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования, он направлен на вовлечение пермской молодежи в решение важных научных задач, стоящих перед страной и регионом.

«Новый законопроект предполагает расширение списка потенциальных соискателей премии. Это особенно актуально в десятилетие науки и технологий, приоритетными целями которого является привлечение молодежи в науку и вовлечение исследователей в решение важных для страны задач», — отметили в пресс-службе минобра.

В министерстве отметили три принципиальных момента, которые отличают новый законопроект от уже действующего (принят в 2006 году). Во-первых, участвовать в конкурсе смогут люди, которые профессионально занимаются наукой, но не имеют ученой степени (сейчас действует такое ограничение). Во-вторых, меняются критерии оценки работ. По новому законопроекту обязательно будет учитываться значимость научной работы для развития Пермского края и перспективы внедрения разработки в региональную или российскую экономику. В-третьих, усовершенствуется процедура общественного обсуждения работ. На сайте минобра будет размещена подробная информация о каждой из них (сейчас — только название и автор, без аннотации).

Конкурс проводится в восьми номинациях: физико-математические науки, химия и науки о материалах, технические науки, медицина, науки о Земле, биологические и сельскохозяйственные науки, гуманитарные науки, социально-экономические и общественные науки. Работы принимаются в этом году до 15 сентября, начиная со следующего года, — до 15 мая. Решения будут приняты осенью. Оценивать будет экспертная комиссия, сформированная по каждому направлению. Вручение премий будет проходить в День российской науки 8 февраля. По каждому направлению присуждается премия первой (200 тысяч рублей) и второй (100 тысяч рублей) степени. Победителям также присвоят звание «Лауреат премии Пермского края в области науки».

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