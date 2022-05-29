29 мая 2022

Пермские власти вводят новые требования к ученым

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Якушев в институте физики металлов УРО РАН. Екатеринбург, уро ран, наука, микроскоп, уральское отделение российской академии наук, институт физики металлов, электронная микроскопия
Эксперты обязательно будут оценивать важность разработки для Прикамья или страны Фото:

В Пермском крае меняют подходы к выдаче премий за достижения в науке. На сайте заксобрания размещен проект нового закон, который внес губернатор Дмитрий Махонин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования, он направлен на вовлечение пермской молодежи в решение важных научных задач, стоящих перед страной и регионом.

«Новый законопроект предполагает расширение списка потенциальных соискателей премии. Это особенно актуально в десятилетие науки и технологий, приоритетными целями которого является привлечение молодежи в науку и вовлечение исследователей в решение важных для страны задач», — отметили в пресс-службе минобра.

В министерстве отметили три принципиальных момента, которые отличают новый законопроект от уже действующего (принят в 2006 году). Во-первых, участвовать в конкурсе смогут люди, которые профессионально занимаются наукой, но не имеют ученой степени (сейчас действует такое ограничение). Во-вторых, меняются критерии оценки работ. По новому законопроекту обязательно будет учитываться значимость научной работы для развития Пермского края и перспективы внедрения разработки в региональную или российскую экономику. В-третьих, усовершенствуется процедура общественного обсуждения работ. На сайте минобра будет размещена подробная информация о каждой из них (сейчас — только название и автор, без аннотации).

Конкурс проводится в восьми номинациях: физико-математические науки, химия и науки о материалах, технические науки, медицина, науки о Земле, биологические и сельскохозяйственные науки, гуманитарные науки, социально-экономические и общественные науки. Работы принимаются в этом году до 15 сентября, начиная со следующего года, — до 15 мая. Решения будут приняты осенью. Оценивать будет экспертная комиссия, сформированная по каждому направлению. Вручение премий будет проходить в День российской науки 8 февраля. По каждому направлению присуждается премия первой (200 тысяч рублей) и второй (100 тысяч рублей) степени. Победителям также присвоят звание «Лауреат премии Пермского края в области науки».

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В Пермском крае меняют подходы к выдаче премий за достижения в науке. На сайте заксобрания размещен проект нового закон, который внес губернатор Дмитрий Махонин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства образования, он направлен на вовлечение пермской молодежи в решение важных научных задач, стоящих перед страной и регионом. «Новый законопроект предполагает расширение списка потенциальных соискателей премии. Это особенно актуально в десятилетие науки и технологий, приоритетными целями которого является привлечение молодежи в науку и вовлечение исследователей в решение важных для страны задач», — отметили в пресс-службе минобра. В министерстве отметили три принципиальных момента, которые отличают новый законопроект от уже действующего (принят в 2006 году). Во-первых, участвовать в конкурсе смогут люди, которые профессионально занимаются наукой, но не имеют ученой степени (сейчас действует такое ограничение). Во-вторых, меняются критерии оценки работ. По новому законопроекту обязательно будет учитываться значимость научной работы для развития Пермского края и перспективы внедрения разработки в региональную или российскую экономику. В-третьих, усовершенствуется процедура общественного обсуждения работ. На сайте минобра будет размещена подробная информация о каждой из них (сейчас — только название и автор, без аннотации). Конкурс проводится в восьми номинациях: физико-математические науки, химия и науки о материалах, технические науки, медицина, науки о Земле, биологические и сельскохозяйственные науки, гуманитарные науки, социально-экономические и общественные науки. Работы принимаются в этом году до 15 сентября, начиная со следующего года, — до 15 мая. Решения будут приняты осенью. Оценивать будет экспертная комиссия, сформированная по каждому направлению. Вручение премий будет проходить в День российской науки 8 февраля. По каждому направлению присуждается премия первой (200 тысяч рублей) и второй (100 тысяч рублей) степени. Победителям также присвоят звание «Лауреат премии Пермского края в области науки».
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