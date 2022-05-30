Деньги пойдут на достижение показателей проекта «Чистый воздух» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловская область от Правительства РФ получит 520 миллионов рублей на программу «Чистый воздух». Об этом сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.

«Более 8,8 млрд рублей направлено в регионы на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды. Распоряжение о распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявлял, что в рамках проекта «Чистый воздух» воздух в городе очистился. На реализацию проекта до 2024 года НТМК выделит 3,4 млрд рублей. В сентябре 2021 года Нижнетагильский металлургический комбинат запустил мощную аспирационную установку, благодаря которой воздух в Тагиле заметно улучшится.

Фото: сайт Правительства РФ

Фото: сайт Правительства РФ