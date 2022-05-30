Свердловская область получит сотни миллионов на «Чистый воздух». Скрин

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Презентация новых автобусов на газомоторном топливе. Челябинск, автобус, чистый воздух, городской транспорт
Деньги пойдут на достижение показателей проекта «Чистый воздух» Фото:

Свердловская область от Правительства РФ получит 520 миллионов рублей на программу «Чистый воздух». Об этом сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте.

«Более 8,8 млрд рублей направлено в регионы на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды. Распоряжение о распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявлял, что в рамках проекта «Чистый воздух» воздух в городе очистился. На реализацию проекта до 2024 года НТМК выделит 3,4 млрд рублей. В сентябре 2021 года Нижнетагильский металлургический комбинат запустил мощную аспирационную установку, благодаря которой воздух в Тагиле заметно улучшится.

Фото:
Фото:

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Свердловская область от Правительства РФ получит 520 миллионов рублей на программу «Чистый воздух». Об этом сообщает пресс-служба правительства на официальном сайте. «Более 8,8 млрд рублей направлено в регионы на мероприятия по снижению уровня загрязнения окружающей среды. Распоряжение о распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявлял, что в рамках проекта «Чистый воздух» воздух в городе очистился. На реализацию проекта до 2024 года НТМК выделит 3,4 млрд рублей. В сентябре 2021 года Нижнетагильский металлургический комбинат запустил мощную аспирационную установку, благодаря которой воздух в Тагиле заметно улучшится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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