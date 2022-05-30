Павел Мартьянов находится под следствием, но продолжает оставаться мэром Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители города Богданович (Свердловская область) в шутку предлагают молиться на своего главу Павла Мартьянова и причислить его к лику святых, рассказала URA.RU депутат местной думы Анна Асанова. Такие высказывания появились после того, как на странице «Телеканал „ТВ-Богданович“» во «ВКонтакте» появился пост о том, что местная девочка в качестве амулета повсюду носит фотографию мэра. На данный момент пост удален.

«Меня люди на приемах спрашивают, на улице подходят с вопросами: «Может, нам начать молиться перед зданием администрации на Мартьянова? Причислить к лику святых? Или памятник ему на главной площади поставить? Многие сочли такой пост попыткой создания культа личности. Причем не культом выдающегося политического деятеля, а именно культом самого подсудимого главы», — рассказала URA.RU депутат думы Богдановича Анна Асанова. Также она опубликовала пост на эту тему на своей странице в соцсетях.

О том, что местная школьница повсюду ходит с фотографией мэра Мартьянова, «Телеканал „ТВ-Богданович“» сообщил на прошлой неделе. В посте говорится, что девочка вырезала снимок из газеты и носит с собою как амулет. «У фото сильная энергетика, оно приносит удачу и помогает разрешить сложные ситуации», — приводится цитата школьницы. На данный момент пост удален из сообщества телеканала.

Это уже не первый случай, когда имя мэра Мартьянова упоминается на городском телевидении в связке с детьми. 5 мая на той же странице «Телеканал „ТВ-Богданович“» был пост о том, как сбылась давняя мечта другого ребенка — сфотографироваться с главой. «Павел Александрович, конечно, не отказал, а сфотографировался и пожелал школьнице отличной учебы. После такого события она стала еще усердней относиться к занятиям, чтобы оправдать эти слова», — написали журналисты.

Павел Мартьянов в данный момент находится под следствием из-за превышения должностных полномочий. Суд рассматривает 19 томов уголовного дела, все это время мэр не отстранен от занимаемой должности. Корреспонденту удалось дозвониться до Павла Мартьянова, но он отказался от комментария. «Извините, у меня сейчас видеоконференция в правительстве, не могу говорить», — сказал глава Богдановича.

Фото: страница «Телеканал „ТВ-Богданович“» во «ВКонтакте»

Фото: страница «Телеканал „ТВ-Богданович“» во «ВКонтакте»

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