«Дочка» пермского минстроя резко увеличила чистую прибыль

В прошлом году ПАИЖК выбралось из убытков Фото: depositphotos.com

Акционерное общество «Пермское агентство жилищного кредитования» (АО «ПАИЖК») завершило 2021 год с чистой прибылью более 300 миллионов рублей. Таким образом, предприятие выбралось из убытков, сообщается на сервисе СБИС.

«Доходы в 2021 году — 568,4 млн рублей. Чистая прибыль — 307,5 млн рублей», — указано в отчете. Годом раннее предприятие зафиксировало доход в 153,1 млн рублей, а также убыток в 186,4 млн рублей.

Кроме того, ПАИЖК фиксирует отсутствие долгов по налогам и сборам и высокую платежеспособность. Оборотные активы (источники погашения обязательств) больше обязательств на 1914%, сообщается в отчете. Единственным акционером ПАИЖК является министерство строительства Пермского края. Компания оказывает финансовые услуги организациям, осуществляет функции застройщика-генподрядчика. В октябре 2021 года агентство вошло в число учредителей ООО «Пермская судоверфь», которое намерено заняться гражданским судостроением в Перми.