29 мая 2022
28 мая 2022

«Дочка» пермского минстроя резко увеличила чистую прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, график, рейтинг
В прошлом году ПАИЖК выбралось из убытков Фото:

Акционерное общество «Пермское агентство жилищного кредитования» (АО «ПАИЖК») завершило 2021 год с чистой прибылью более 300 миллионов рублей. Таким образом, предприятие выбралось из убытков, сообщается на сервисе СБИС.

«Доходы в 2021 году — 568,4 млн рублей. Чистая прибыль — 307,5 млн рублей», — указано в отчете. Годом раннее предприятие зафиксировало доход в 153,1 млн рублей, а также убыток в 186,4 млн рублей.

Кроме того, ПАИЖК фиксирует отсутствие долгов по налогам и сборам и высокую платежеспособность. Оборотные активы (источники погашения обязательств) больше обязательств на 1914%, сообщается в отчете. Единственным акционером ПАИЖК является министерство строительства Пермского края. Компания оказывает финансовые услуги организациям, осуществляет функции застройщика-генподрядчика. В октябре 2021 года агентство вошло в число учредителей ООО «Пермская судоверфь», которое намерено заняться гражданским судостроением в Перми.

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Акционерное общество «Пермское агентство жилищного кредитования» (АО «ПАИЖК») завершило 2021 год с чистой прибылью более 300 миллионов рублей. Таким образом, предприятие выбралось из убытков, сообщается на сервисе СБИС. «Доходы в 2021 году — 568,4 млн рублей. Чистая прибыль — 307,5 млн рублей», — указано в отчете. Годом раннее предприятие зафиксировало доход в 153,1 млн рублей, а также убыток в 186,4 млн рублей. Кроме того, ПАИЖК фиксирует отсутствие долгов по налогам и сборам и высокую платежеспособность. Оборотные активы (источники погашения обязательств) больше обязательств на 1914%, сообщается в отчете. Единственным акционером ПАИЖК является министерство строительства Пермского края. Компания оказывает финансовые услуги организациям, осуществляет функции застройщика-генподрядчика. В октябре 2021 года агентство вошло в число учредителей ООО «Пермская судоверфь», которое намерено заняться гражданским судостроением в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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