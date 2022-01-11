«Пермская судоверфь» займется строительством гражданских судов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Компания «Пермская судоверфь», учрежденная в июле 2021 года, ищет сотрудников. Объявления о вакансиях появились на сайте НeadНаnter. Среди специалистов, которых ищет «Пермская судоверфь», начальник производства судостроения, чистильщик металла, судовой гибщик, а также конструкторы.

Так, в обязанности конструктора-технолога будет входить составление технологических процессов, разработка и проектирование корпусов металлических судов и металлоконструкций, ведение расчетов при проектировании.

Основной вид деятельности ООО «Пермская судоверфь» — строительство гражданских судов и плавучих конструкций. Учредителями организации являются подконтрольное краевым властям АО ПАИЖК и ООО «ПНППК-Морская Электроника».

Ранее сообщалось, что компания намерена создать до 150 новых рабочих мест. Также она войдет в число резидентов особой экономической зоны, о создании которой сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Пермская судоверфь» ищет специалистов в области судостроения Срин с сайта perm.hh.ru

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