11 января 2022
10 января 2022

Предприятие, решившее строить в Перми суда, ищет сотрудников. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, корабль, затон, теплоход
«Пермская судоверфь» займется строительством гражданских судов Фото:

Компания «Пермская судоверфь», учрежденная в июле 2021 года, ищет сотрудников. Объявления о вакансиях появились на сайте НeadНаnter. Среди специалистов, которых ищет «Пермская судоверфь», начальник производства судостроения, чистильщик металла, судовой гибщик, а также конструкторы.

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Так, в обязанности конструктора-технолога будет входить составление технологических процессов, разработка и проектирование корпусов металлических судов и металлоконструкций, ведение расчетов при проектировании.

Основной вид деятельности ООО «Пермская судоверфь» — строительство гражданских судов и плавучих конструкций. Учредителями организации являются подконтрольное краевым властям АО ПАИЖК и ООО «ПНППК-Морская Электроника».

Ранее сообщалось, что компания намерена создать до 150 новых рабочих мест. Также она войдет в число резидентов особой экономической зоны, о создании которой сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«Пермская судоверфь» ищет специалистов в области судостроения

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Компания «Пермская судоверфь», учрежденная в июле 2021 года, ищет сотрудников. Объявления о вакансиях появились на сайте НeadНаnter. Среди специалистов, которых ищет «Пермская судоверфь», начальник производства судостроения, чистильщик металла, судовой гибщик, а также конструкторы. Так, в обязанности конструктора-технолога будет входить составление технологических процессов, разработка и проектирование корпусов металлических судов и металлоконструкций, ведение расчетов при проектировании. Основной вид деятельности ООО «Пермская судоверфь» — строительство гражданских судов и плавучих конструкций. Учредителями организации являются подконтрольное краевым властям АО ПАИЖК и ООО «ПНППК-Морская Электроника». Ранее сообщалось, что компания намерена создать до 150 новых рабочих мест. Также она войдет в число резидентов особой экономической зоны, о создании которой сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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