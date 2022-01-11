Компания «Пермская судоверфь», учрежденная в июле 2021 года, ищет сотрудников. Объявления о вакансиях появились на сайте НeadНаnter. Среди специалистов, которых ищет «Пермская судоверфь», начальник производства судостроения, чистильщик металла, судовой гибщик, а также конструкторы.
Так, в обязанности конструктора-технолога будет входить составление технологических процессов, разработка и проектирование корпусов металлических судов и металлоконструкций, ведение расчетов при проектировании.
Основной вид деятельности ООО «Пермская судоверфь» — строительство гражданских судов и плавучих конструкций. Учредителями организации являются подконтрольное краевым властям АО ПАИЖК и ООО «ПНППК-Морская Электроника».
Ранее сообщалось, что компания намерена создать до 150 новых рабочих мест. Также она войдет в число резидентов особой экономической зоны, о создании которой сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«Пермская судоверфь» ищет специалистов в области судостроения
Компания «Пермская судоверфь», учрежденная в июле 2021 года, ищет сотрудников. Объявления о вакансиях появились на сайте НeadНаnter. Среди специалистов, которых ищет «Пермская судоверфь», начальник производства судостроения, чистильщик металла, судовой гибщик, а также конструкторы. Так, в обязанности конструктора-технолога будет входить составление технологических процессов, разработка и проектирование корпусов металлических судов и металлоконструкций, ведение расчетов при проектировании. Основной вид деятельности ООО «Пермская судоверфь» — строительство гражданских судов и плавучих конструкций. Учредителями организации являются подконтрольное краевым властям АО ПАИЖК и ООО «ПНППК-Морская Электроника». Ранее сообщалось, что компания намерена создать до 150 новых рабочих мест. Также она войдет в число резидентов особой экономической зоны, о создании которой сообщил губернатор Дмитрий Махонин.