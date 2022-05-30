Свердловчанин-сирота, мечтавший об армии, погиб на Украине

С тавдинцем Николаем Цвигуном простятся 31 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Десантник Николай Цвигун из Тавды (Свердловская область) погиб во время спецоперации РФ на Украине. Информацию об этом URA.RU подтвердил мэр города Валентин Миронов. Юноше был 21 год. В детстве он остался сиротой. Его главной мечтой была служба в армии.

«Действительно, Николай погиб. Обстоятельства [гибели] неизвестны, в ближайшее время нам привезут тело», — рассказал Миронов. Прощание с Цвигуном состоится днем 31 мая под Тавдой.

Николай еще в детстве остался без родителей, его воспитанием занимался дядя Леонид. По словам родственника, Цвигун с детства мечтал стать военным и служить в спецназе. Парень окончил кадетское училище, а после срочной службы в ВДВ подписал контракт — хотя имел право на отсрочку.

«Он был очень общительный и спортивный парень — любил футбол, волейбол. С начала спецоперации он регулярно выходил на связь со мной и своей девушкой. Никогда не жаловался. Погиб 24 мая — попали под обстрел», — рассказал порталу E1 дядя юноши.

О начале спецоперации на территории Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. Он утверждал, что ее цель — денацификация и демилитаризация. Россия и Украина проводят переговоры, однако пока стороны не пришли к решению по урегулированию конфликта. Путин отмечал, что оккупация территорий Украины в планы армии РФ не входит.