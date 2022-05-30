В Перми упали цены на квартиры в новостройках

Средняя цена за квадратный метр в новостройках Перми составляет около 100 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На рынке недвижимости Перми снизилась стоимость квартир в новостройках. Спрос на первичном рынке многоквартирного жилья остается невысоким, так как покупатели выжидают лучших условий по ипотеке. Об этом URA.RU рассказал директор аналитического центра «КД-Консалтинг» Алексей Скоробогач.

«Средняя цена предложения на первичном рынке многоквартирного жилья города Перми за апрель 2022 года уменьшилась на 0,5% и составила 100,3 тысячи руб/кв.м. Одной из причин корректировки в меньшую сторону является вывод на рынок комплекса предложений с большим количеством квартир в классе „стандарт“», — сообщил Скоробогач. В числе причин снижения цен он также назвал отказ части застройщиков от «чистовой» отделки квартир.

По словам эксперта, с точки зрения спроса в апреле не было предпосылок для увеличения цен. Главными факторами, влияющими на активность покупателей, сейчас являются доступность ипотеки и процент одобрения заемщика в банке. Далее ситуация на рынке будет зависеть от ключевой ставки, льготных условий для покупки жилья и совместных программ банков и застройщиков.

Центральный Банк 26 мая провел внеочередное заседание и снизил ключевую ставку на 3% до 11%. Пресс-служба ЦБ обосновала это решение данными по замедлению инфляции и укреплением рубля. Ставка по льготной ипотеке на новостройки составляет 9% годовых. Отдельно предусмотрены семейная ипотека под 6% годовых для семей с ребенком, родившимся с 2018 года, льготная ипотека для IT-специалистов под 5% и другие программы с господдержкой.

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