Махонин пообещал повысить социальные пособия и зарплаты

Зарплаты бюджетников в Прикамье повышают второй раз за год Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что с 1 июля в регионе на 10% будут увеличены все социальные выплаты. Также на 6% вырастут зарплаты бюджетников. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.

«На прошлой неделе президент объявил об увеличении МРОТ и социальных выплат на 10%. Принял решение на уровне региона также повысить заработную плату работников бюджетной сферы и проиндексировать соцвыплаты», — написал Дмитрий Махонин.

Это будет уже второе повышение зарплаты бюджетников с начала года, добавил губернатор. С 1 апреля они были увеличены на 4%. Однако на заседании комитетов заксобрания первый вице-премьер Ольга Антипина на прошлой неделе отметила, что по факту с 1 апреля повышения не было. Оно произойдет после того, как вырастут зарплаты в реальном секторе.