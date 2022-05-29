29 мая 2022

Махонин пообещал повысить социальные пособия и зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Представление председателя Пермского краевого суда А.Суханкина, Пермь, дмитрий махонин
Зарплаты бюджетников в Прикамье повышают второй раз за год Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что с 1 июля в регионе на 10% будут увеличены все социальные выплаты. Также на 6% вырастут зарплаты бюджетников. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале.

«На прошлой неделе президент объявил об увеличении МРОТ и социальных выплат на 10%. Принял решение на уровне региона также повысить заработную плату работников бюджетной сферы и проиндексировать соцвыплаты», — написал Дмитрий Махонин.

Это будет уже второе повышение зарплаты бюджетников с начала года, добавил губернатор. С 1 апреля они были увеличены на 4%. Однако на заседании комитетов заксобрания первый вице-премьер Ольга Антипина на прошлой неделе отметила, что по факту с 1 апреля повышения не было. Оно произойдет после того, как вырастут зарплаты в реальном секторе.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что с 1 июля в регионе на 10% будут увеличены все социальные выплаты. Также на 6% вырастут зарплаты бюджетников. Об этом он сообщил в своем официальном telegram-канале. «На прошлой неделе президент объявил об увеличении МРОТ и социальных выплат на 10%. Принял решение на уровне региона также повысить заработную плату работников бюджетной сферы и проиндексировать соцвыплаты», — написал Дмитрий Махонин. Это будет уже второе повышение зарплаты бюджетников с начала года, добавил губернатор. С 1 апреля они были увеличены на 4%. Однако на заседании комитетов заксобрания первый вице-премьер Ольга Антипина на прошлой неделе отметила, что по факту с 1 апреля повышения не было. Оно произойдет после того, как вырастут зарплаты в реальном секторе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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