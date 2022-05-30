Диетолог Русакова объяснила, почему нельзя резко худеть

30 мая 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Снижение веса требует грамотного подхода и много времени Фото: Александр Мамаев © URA.RU При похудении человеку нельзя резко терять вес, поскольку сброшенные килограммы могут снова вернуться, велика вероятность срывов. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Для того, чтобы сбросить вес, первое, нужно, чтобы сам человек этого хотел. Второе, обратиться к специалисту и пройти комплексное обследование, выявить какие есть проблемы со здоровьем, из-за лишнего веса. Уже исходя из этих данных индивидуально подбирается рацион, количество белков, жиров, углеводов и калорий для конкретного человека, чтобы снижение веса было безопасным и плавным, потому что большая вероятность срывов», — заявила Дарья Русакова. Диетолог подчеркнула, что снижение лишнего веса требует много времени и грамотного подхода. «Похудение — достаточно длительный процесс работы над собой. Недостаточно посидеть на диете, кратковременной и опять вернуться к прежнему образу жизни. Необходимо менять физическую активность, питание полностью менять. Так как это проблема психологическая, требуется помощь психотерапевта, поддержка диетологов, специалистов, кардиолога, эндокринолога. Это сложный процесс и все должно быть грамотно, чтобы было безопасно», — уточнила она. «Обычно человек не за короткий период набирает лишние килограммы, а за годы. Соответственно, вместе с ожирением присоединяются зависимые заболевания, такие, как повышенное давление, сахарный диабет или преддиабет, нарушение функций печени, почек. Как ожирение — большая нагрузка на организм, так и снижение веса, поскольку печени приходится перерабатывать большое количество продуктов распада, которые происходят при снижении веса», — отметила Русакова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

При похудении человеку нельзя резко терять вес, поскольку сброшенные килограммы могут снова вернуться, велика вероятность срывов. Об этом URA.RU рассказала врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Для того, чтобы сбросить вес, первое, нужно, чтобы сам человек этого хотел. Второе, обратиться к специалисту и пройти комплексное обследование, выявить какие есть проблемы со здоровьем, из-за лишнего веса. Уже исходя из этих данных индивидуально подбирается рацион, количество белков, жиров, углеводов и калорий для конкретного человека, чтобы снижение веса было безопасным и плавным, потому что большая вероятность срывов», — заявила Дарья Русакова. Диетолог подчеркнула, что снижение лишнего веса требует много времени и грамотного подхода. «Похудение — достаточно длительный процесс работы над собой. Недостаточно посидеть на диете, кратковременной и опять вернуться к прежнему образу жизни. Необходимо менять физическую активность, питание полностью менять. Так как это проблема психологическая, требуется помощь психотерапевта, поддержка диетологов, специалистов, кардиолога, эндокринолога. Это сложный процесс и все должно быть грамотно, чтобы было безопасно», — уточнила она. «Обычно человек не за короткий период набирает лишние килограммы, а за годы. Соответственно, вместе с ожирением присоединяются зависимые заболевания, такие, как повышенное давление, сахарный диабет или преддиабет, нарушение функций печени, почек. Как ожирение — большая нагрузка на организм, так и снижение веса, поскольку печени приходится перерабатывать большое количество продуктов распада, которые происходят при снижении веса», — отметила Русакова.