Дрифтер на премиальном авто протаранил бизнес-центр в Москве

30 мая 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

Водитель BMW въехал в двери премиального бизнес-центра AFI2B Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве дрифтер на BMW въехал в двери премиального бизнес-центра AFI2B, который принадлежит компании AFI Developmen. Об этом URA.RU сообщил PR-директор компании AFI Development Павел Горохов. «В ночь с 27 на 28 мая молодой человек за рулем спортивного BMW M4, двигаясь по ул. 1-я Брестская в сторону площади Тверская Застава, не справился с управлением и изрядно попортил фасад клубного бизнес-центра, в котором размещаются представительства крупнейших российских и международных корпораций. По счастливой случайности происшествие обошлось без жертв. Управляющая компания вызвала экипаж ДПС, который составил протокол на нарушителя и собственника автотранспортного средства», — сообщил Горохов. По предварительной оценке, общая сумма ущерба зданию составила около 7 млн рублей. Пострадала револьверная дверь из Нидерландов за 83 тысячи евро, дверь из Германии и мраморные блоки из Африки. Водитель был за рулем машины своей мамы, от которой будут добиваться компенсации за причиненный ущерб. Также в машине была девушка, которая быстро покинула место аварии. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Москве дрифтер на BMW въехал в двери премиального бизнес-центра AFI2B, который принадлежит компании AFI Developmen. Об этом URA.RU сообщил PR-директор компании AFI Development Павел Горохов. «В ночь с 27 на 28 мая молодой человек за рулем спортивного BMW M4, двигаясь по ул. 1-я Брестская в сторону площади Тверская Застава, не справился с управлением и изрядно попортил фасад клубного бизнес-центра, в котором размещаются представительства крупнейших российских и международных корпораций. По счастливой случайности происшествие обошлось без жертв. Управляющая компания вызвала экипаж ДПС, который составил протокол на нарушителя и собственника автотранспортного средства», — сообщил Горохов. По предварительной оценке, общая сумма ущерба зданию составила около 7 млн рублей. Пострадала револьверная дверь из Нидерландов за 83 тысячи евро, дверь из Германии и мраморные блоки из Африки. Водитель был за рулем машины своей мамы, от которой будут добиваться компенсации за причиненный ущерб. Также в машине была девушка, которая быстро покинула место аварии.