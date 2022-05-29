29 мая 2022
28 мая 2022

Под Тюменью нашли труп младенца

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура Челябинской области и следственный комитет. Челябинск, следственный комитет
Останки тела новорожденного ребенка были обнаружены в селе Мальково, сообщили в СК по региону Фото:

В Тюменской области в селе Мальково обнаружены останки младенца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

«По факту обнаружения останков новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка — прим. ред.). Выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Там отметили, что нашли труп младенца 29 мая. Сообщили о произошедшем местные жители.

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В Тюменской области в селе Мальково обнаружены останки младенца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области. «По факту обнаружения останков новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка — прим. ред.). Выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в ведомстве. Там отметили, что нашли труп младенца 29 мая. Сообщили о произошедшем местные жители.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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