Под Тюменью нашли труп младенца

Останки тела новорожденного ребенка были обнаружены в селе Мальково, сообщили в СК по региону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области в селе Мальково обнаружены останки младенца. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

«По факту обнаружения останков новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка — прим. ред.). Выполняется комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Там отметили, что нашли труп младенца 29 мая. Сообщили о произошедшем местные жители.