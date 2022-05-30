Челябинские выпускники сдают первый ЕГЭ для аттестата

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Первый день ЕГЭ. Челябинск, егэ, экзамен, тест, школа45, класс для егэ
ЕГЭ по русскому языку необходим для получения аттестата за 11 класс Фото:

Выпускники челябинских школ начали сдавать первый обязательный предмет для получения аттестата — русский язык. Единый госэкзамен распределен на два дня, также определен резервный день. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Челябинской области.

«В первый день его проведения единый государственный экзамен по русскому языку сдали около 10 тысяч южноуральских выпускников. Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Экзамен по русскому языку прошел в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе министерства.

Экзамен распределен на два дня, 31 мая русский язык будут сдавать оставшиеся четыре тысячи одиннадцатиклассников. Резервным днем для русского языка назначено 23 июня.

Первые ЕГЭ по географии, литературе и химии в регионе начали сдавать 26 мая. Для обеспечения прозрачности процедуры проведения экзамена и создания равных условий для участников все аудитории оснащены видеокамерами.

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Выпускники челябинских школ начали сдавать первый обязательный предмет для получения аттестата — русский язык. Единый госэкзамен распределен на два дня, также определен резервный день. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Челябинской области. «В первый день его проведения единый государственный экзамен по русскому языку сдали около 10 тысяч южноуральских выпускников. Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата за 11 класс. Экзамен по русскому языку прошел в штатном режиме», — уточнили в пресс-службе министерства. Экзамен распределен на два дня, 31 мая русский язык будут сдавать оставшиеся четыре тысячи одиннадцатиклассников. Резервным днем для русского языка назначено 23 июня. Первые ЕГЭ по географии, литературе и химии в регионе начали сдавать 26 мая. Для обеспечения прозрачности процедуры проведения экзамена и создания равных условий для участников все аудитории оснащены видеокамерами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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