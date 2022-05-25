В Челябинской области три тысячи выпускников начали сдавать ЕГЭ

Через Единый государственный экзамен пройдут 15 тысяч выпускников региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 26 мая стартовал основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). В первый день более 3 тыс. выпускников сдадут экзамены по географии, литературе и химии. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства образования области.

«В этом году в ЕГЭ примут участие более 15 тысяч выпускников региона. Мы желаем нашим выпускникам удачи, спокойствия и веры в себя», — сообщила первый замминистра образования и науки области Елена Коузова.

Продолжительность ЕГЭ по литературе составляет 3 часа 55 минут, по химии — 3 часа 30 минут, по географии — 3 часа. Для проведения ЕГЭ в области в основной период в открыты 97 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), из них 85 — на базе образовательных организаций, 11 — на дому, 1 — в лечебно-профилактическом учреждении.

Наиболее популярными предметами по выбору в 2022 году стали математика профильного уровня, обществознание, информатика и ИКТ (КЕГЭ), биология, физика. Во всех аудиториях проведения экзаменов будет осуществляться онлайн-видеонаблюдение.