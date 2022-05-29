29 мая 2022

Прокуратура выявила нарушения в аэропорту ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, аэропорт remezov, аэропорт ремезов
Виновному назначен штраф Фото:

Сургутская транспортная прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения требований безопасности в АО «Аэропорт Белоярский». Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Выявлены факты неоднократного выпуска на линию транспортного средства, незарегистрированного в установленном порядке. В связи с этим транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.31 КоАП РФ», — указано в сообщении.

Виновному назначен штраф. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте во время прокурорской проверки обнаружилось, что местный житель летал на легкомоторном самолете без необходимых документов. Воздушное судно запретили использовать до устранения нарушений.

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Сургутская транспортная прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения требований безопасности в АО «Аэропорт Белоярский». Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. «Выявлены факты неоднократного выпуска на линию транспортного средства, незарегистрированного в установленном порядке. В связи с этим транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.31 КоАП РФ», — указано в сообщении. Виновному назначен штраф. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте во время прокурорской проверки обнаружилось, что местный житель летал на легкомоторном самолете без необходимых документов. Воздушное судно запретили использовать до устранения нарушений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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