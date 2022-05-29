Прокуратура выявила нарушения в аэропорту ХМАО

Виновному назначен штраф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сургутская транспортная прокуратура в ходе проверки обнаружила нарушения требований безопасности в АО «Аэропорт Белоярский». Об этом сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Выявлены факты неоднократного выпуска на линию транспортного средства, незарегистрированного в установленном порядке. В связи с этим транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.31 КоАП РФ», — указано в сообщении.

Виновному назначен штраф. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте во время прокурорской проверки обнаружилось, что местный житель летал на легкомоторном самолете без необходимых документов. Воздушное судно запретили использовать до устранения нарушений.