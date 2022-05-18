В небе ХМАО летал самолет без документов

Пилоту назначен штраф Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) во время прокурорской проверки обнаружилось, что местный житель летал на легкомоторном самолете без необходимых документов. Воздушное судно запретили использовать до устранения нарушений, сообщается в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлен факт управления местным жителем легкомоторным воздушным судном без судовой и полетной документации. В отношении пилота возбуждено дело об административном правонарушении по ч.6 ст. 11.5 КоАП РФ — нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов», — отмечается в сообщении.

Пилоту назначен штраф. Также в Сургутский городской суд направлен иск о запрете пользования самолетом до получения необходимых документов.

Ранее URA.RU сообщало, что самолет-амфибия Че-27 разбился в ХМАО. На борту легкомоторного транспортника были 4 человека. По официальным данным никто не погиб.