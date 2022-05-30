Артюхов попал в топ глав с позитивными репутационными кейсами

АПЭК отметило выступление Артюхова на Госсовете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов занял пятое место в рейтинге позитивных репутационных кейсов глав регионов за 23—29 мая. Главу округа отметили за предложения по поддержке многодетных семей на заседании президиума Госсовета. Топ агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликован в telegram-канале «ПолитологОрлов».

«Дмитрий Артюхов успешно выступил на заседании Госсовета по социальной поддержке, представив ряд предложений, нацеленных на поддержку социально уязвимых категорий граждан и пропаганду многодетности. Так, Артюхов предложил Владимиру Путину увеличить выплату для многодетных семей на погашение ипотеки при рождении третьего или последующего ребенка», — отмечается в рейтинге.

Первое место в топе занял мэр Москвы Сергей Собянин. В пятерку также вошли глава Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Тюменской области Александр Моор и глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил прировнять выплаты многодетным к маткапиталу на первого ребенка. Также глава округа на Госсовете заявил, что продолжение программы льготной ипотеки для семей с детьми под 6% и продление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей помогут увеличить в РФ количество таких ячеек общества, в которых рождаются третий и последующий ребенок.