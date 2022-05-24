Губернатор ЯНАО рассказал о том, как увеличить число многодетных

Глава ЯНАО принял участие в заседании Госсовета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продолжение программы льготной ипотеки для семей с детьми под 6% и продление выплат на погашение ипотеки для многодетных семей помогут увеличить в РФ количество таких ячеек общества, в которых рождаются третий и последующий ребенок. Об этом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил на Госсовете по социальным вопросам, которое транслируется онлайн в telegram-канале Кремля. Заседание транслируется онлайн в telegram-канале Кремля.

«Вместе два эти решения — сохранения льготы для многодетных семей плюс продление льготной семейной ипотеки под 6% — безусловно, дают хороший совместный механизм для многодетных семей. Уверен, что с помощью этих мер жилищной поддержки мы сможем увидеть еще больше многодетных семей», — заявил глава ЯНАО.

Он объяснил свою уверенность в этом тем, что в стране сейчас много семей, где родители находятся в возрасте 30 лет. По мнению Артюхова, именно в этом возрасте принимается решение, заводить третьего ребенка или нет.

Ранее сообщалось, что губернатор ЯНАО хотел предложить изменение меры поддержки для многодетных на получение земельных участков. Свою идею он хотел озвучить сегодня на заседании Госсовета.