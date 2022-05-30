Клещи кусают жителей ХМАО чаще, чем в прошлом году

Клещи укусили 232 ребенка и 1181 взрослого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С начала сезона в Ханты-Мансийском автономном округе за медицинской помощью из-за укусов клещей обратилось 1413 жителей. Это на 46% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.

«Зарегистрировано 1413 обращений: дети — 232 случая, взрослые — 1181 случай. Относительно аналогичного периода 2021 года (967 случаев) количество присасываний на 46% выше», — отмечается в сообщении.

Проведены исследования 501 клеща. «Доля зараженных — 34,5%: боррелиоз — 29,1%, эрлихиоз — 4,8%, анаплазмоз — 0,4%, клещевой вирусный энцефалит — 0,2%», — сообщили в Роспотребнадзоре. Чаще всего за помощью после укусов обращаются жители Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Нягани, Лангепаса, Урая, Пыть-Яха, а также Ханты-Мансийского, Кондинского, Нефтеюганского, Октябрьского, Нижневартовского районов.

Ранее URA.RU писало, что 260 жителей Ханты-Мансийска обратились в окружную клиническую больницу из-за укусов клещей. По результатам исследований 2 клеща — переносчики клещевого энцефалита, 71 — переносчики лайм-боррелиоза, 10 насекомых заражены эрлихиозом.

Данные Роспотребнадзора ХМАО 86.rospotrebnadzor.ru