Силуанов послал к черту санкции Запада

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Новые пакеты санкций до сих пор готовятся, заявил Антон Силуанов Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Первый шок от антироссийских санкций уже прошел. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Первый шок прошел. Хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними!», — передает слова Силуанова РИА «Новости».

Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.

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Первый шок от антироссийских санкций уже прошел. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Первый шок прошел. Хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними!», — передает слова Силуанова РИА «Новости». Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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