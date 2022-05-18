Силуанов послал к черту санкции Запада

Новые пакеты санкций до сих пор готовятся, заявил Антон Силуанов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Первый шок от антироссийских санкций уже прошел. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Первый шок прошел. Хотя все эти пакеты санкций до сих пор готовятся, и черт с ними!», — передает слова Силуанова РИА «Новости».

Запад ввел санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.