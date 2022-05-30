Страны ЕС зашли в тупик из-за шестого пакета санкций против РФ

Страны Евросоюза находятся в тупике из-за невозможности согласовать шестой пакет санкций против России. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
«Я не думаю, что сейчас мы придем к соглашению. Мы постараемся прийти к соглашению к саммиту в июне», — заявила Каллас.
Как отмечает Bloomberg, некоторые страны Евросоюза не поддерживают новые антироссийские санкции. Это не позволяет утвердить шестой пакет санкций, так как для его принятия нужно согласие всех стран ЕС. Ранее Bloomberg сообщало, что Евросоюз находится в тупике из-за невозможности ввести нефтяное эмбарго на российскую нефть.
Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что «первый шок» от санкций уже прошел. 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций заблокирован, пишет RT.
Страны Евросоюза находятся в тупике из-за невозможности согласовать шестой пакет санкций против России. Об этом пишет американское агентство Bloomberg со ссылкой на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас. «Я не думаю, что сейчас мы придем к соглашению. Мы постараемся прийти к соглашению к саммиту в июне», — заявила Каллас. Как отмечает Bloomberg, некоторые страны Евросоюза не поддерживают новые антироссийские санкции. Это не позволяет утвердить шестой пакет санкций, так как для его принятия нужно согласие всех стран ЕС. Ранее Bloomberg сообщало, что Евросоюз находится в тупике из-за невозможности ввести нефтяное эмбарго на российскую нефть. Санкции в отношении России были введены после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель санкций Запада — «отменить» Россию. Министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что «первый шок» от санкций уже прошел. 18 мая еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что шестой пакет антироссийских санкций заблокирован, пишет RT.