В России планируют расширить льготную ипотеку на апартаменты

31 мая 2022 в 04:51 Размер текста - 17 +

В таком случае необходимо признавать строящиеся апартаменты жильем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России планируют расширить льготную ипотеку на апартаменты. Такое предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при правительстве РФ. Однако при этом необходимо решить вопрос с правовым статусом нежилой коммерческой недвижимости. «Власти [РФ] могут рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы „Строительство, урбанистика и ЖКХ“ экспертного совета при правительстве РФ, инициативу планируют направить в кабмин», — пишет газета «Известия», со ссылкой на проект резолюции. Согласно сведениям, приведенным в газете, в Госдуме надеются рассмотреть соответствующий законопроект до конца текущего года. Правительство активно рассматривает все предложения, поступающие от участников рынка, — отметили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Отмечается, что эксперты полагают, что мера положительно скажется на отрасли, но прежде стоит решить вопрос с правовым статусом апартаментов. «Если ставить вопрос о распространении льготной ипотеки на покупку апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, то придется или пересматривать базовые социально направленные задачи программы, или признавать строящиеся апартаменты жильем», — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Ране сообщалось, что благодаря решению Центробанка от 26 мая о снижении ключевой ставки с 14% до 11%, льготную ипотеку на новостройки скоро снова могут начать выдавать под 7% годовых. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России планируют расширить льготную ипотеку на апартаменты. Такое предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы «Строительство, урбанистика и ЖКХ» экспертного совета при правительстве РФ. Однако при этом необходимо решить вопрос с правовым статусом нежилой коммерческой недвижимости. «Власти [РФ] могут рассмотреть возможность расширения льготной ипотеки на апартаменты. Предложение содержится в проекте резолюции заседания рабочей группы „Строительство, урбанистика и ЖКХ“ экспертного совета при правительстве РФ, инициативу планируют направить в кабмин», — пишет газета «Известия», со ссылкой на проект резолюции. Согласно сведениям, приведенным в газете, в Госдуме надеются рассмотреть соответствующий законопроект до конца текущего года. Правительство активно рассматривает все предложения, поступающие от участников рынка, — отметили в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Отмечается, что эксперты полагают, что мера положительно скажется на отрасли, но прежде стоит решить вопрос с правовым статусом апартаментов. «Если ставить вопрос о распространении льготной ипотеки на покупку апартаментов, которые относятся к нежилым помещениям, то придется или пересматривать базовые социально направленные задачи программы, или признавать строящиеся апартаменты жильем», — сказал председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Ране сообщалось, что благодаря решению Центробанка от 26 мая о снижении ключевой ставки с 14% до 11%, льготную ипотеку на новостройки скоро снова могут начать выдавать под 7% годовых. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.