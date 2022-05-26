В Госдуме анонсировали льготную ипотеку под 7%

26 мая 2022 в 19:39 Размер текста - 17 +

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Благодаря решению Центробанка от 26 мая о снижении ключевой ставки с 14% до 11%, льготную ипотеку на новостройки скоро снова могут начать выдавать под 7% годовых. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Я подозреваю, что 10 июня, когда запланировано новое заседание ЦБ, ставка будет снижена, скорее всего, до 10%, а может быть, и до 9%, если инфляция замедлится. Тогда ипотека в целом станет дешевле, а что касается льготной ипотеки, то ставка по ней может снизиться до 7%, как это было до начала специальной военной операции», — заявил депутат. 26 мая Центральный Банк провел внеочередное заседание и снизил ключевую ставку на 3% до 11%. Пресс-служба ЦБ обосновала это решение данными по замедлению инфляции и укреплением рубля. Ставка по льготной ипотеке на новостройки составляет 9% годовых. Отдельно предусмотрены семейная ипотека под 6% годовых для семей с ребенком, родившимся с 2018 года, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для IT-специалистов под 5% и другие программы с господдержкой.

Благодаря решению Центробанка от 26 мая о снижении ключевой ставки с 14% до 11%, льготную ипотеку на новостройки скоро снова могут начать выдавать под 7% годовых. Об этом URA.RU сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Я подозреваю, что 10 июня, когда запланировано новое заседание ЦБ, ставка будет снижена, скорее всего, до 10%, а может быть, и до 9%, если инфляция замедлится. Тогда ипотека в целом станет дешевле, а что касается льготной ипотеки, то ставка по ней может снизиться до 7%, как это было до начала специальной военной операции», — заявил депутат. 26 мая Центральный Банк провел внеочередное заседание и снизил ключевую ставку на 3% до 11%. Пресс-служба ЦБ обосновала это решение данными по замедлению инфляции и укреплением рубля. Ставка по льготной ипотеке на новостройки составляет 9% годовых. Отдельно предусмотрены семейная ипотека под 6% годовых для семей с ребенком, родившимся с 2018 года, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для IT-специалистов под 5% и другие программы с господдержкой.