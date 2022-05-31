Сбербанк рассказал, как будет работать после отключения от SWIFT

31 мая 2022 в 10:25 Размер текста - 17 +

В Сбербанке отметили, что работают в штатном режиме Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Отключение от платежной системы SWIFT не повлияет на работу Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе организации. «Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — цитирует РБК заявление пресс-службы Сбербанка. Банк работает в штатном режиме, сообщили в организации. Ранее Евросоюз решил отключить Сбербанк от SWIFT. Помимо этого лидеры стран собираются ввести ограничения в отношении российских государственных вещательных компаний и ряда физлиц, которые связаны с властями РФ. Санкции против России вводят из-за спецоперации на Украине. В марте ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, в их числе были «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ) и ВТБ. Президент РФ Владимир Путин призвал Евразийский экономический союз ускорить обсуждение перехода от системы SWIFT к собственным аналогам. По его словам, можно пользоваться системой передачи финансовых сообщений Центробанка, передает Life . Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Отключение от платежной системы SWIFT не повлияет на работу Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе организации. «Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — цитирует РБК заявление пресс-службы Сбербанка. Банк работает в штатном режиме, сообщили в организации. Ранее Евросоюз решил отключить Сбербанк от SWIFT. Помимо этого лидеры стран собираются ввести ограничения в отношении российских государственных вещательных компаний и ряда физлиц, которые связаны с властями РФ. Санкции против России вводят из-за спецоперации на Украине. В марте ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, в их числе были «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ) и ВТБ. Президент РФ Владимир Путин призвал Евразийский экономический союз ускорить обсуждение перехода от системы SWIFT к собственным аналогам. По его словам, можно пользоваться системой передачи финансовых сообщений Центробанка, передает Life.