Сбербанк рассказал, как будет работать после отключения от SWIFT

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Осень. Тюмень, сбербанк
В Сбербанке отметили, что работают в штатном режиме Фото:
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Отключение от платежной системы SWIFT не повлияет на работу Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

«Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — цитирует РБК заявление пресс-службы Сбербанка. Банк работает в штатном режиме, сообщили в организации.

Ранее Евросоюз решил отключить Сбербанк от SWIFT. Помимо этого лидеры стран собираются ввести ограничения в отношении российских государственных вещательных компаний и ряда физлиц, которые связаны с властями РФ. Санкции против России вводят из-за спецоперации на Украине. В марте ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, в их числе были «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ) и ВТБ. Президент РФ Владимир Путин призвал Евразийский экономический союз ускорить обсуждение перехода от системы SWIFT к собственным аналогам. По его словам, можно пользоваться системой передачи финансовых сообщений Центробанка, передает Life.

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Отключение от платежной системы SWIFT не повлияет на работу Сбербанка. Об этом рассказали в пресс-службе организации. «Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — цитирует РБК заявление пресс-службы Сбербанка. Банк работает в штатном режиме, сообщили в организации. Ранее Евросоюз решил отключить Сбербанк от SWIFT. Помимо этого лидеры стран собираются ввести ограничения в отношении российских государственных вещательных компаний и ряда физлиц, которые связаны с властями РФ. Санкции против России вводят из-за спецоперации на Украине. В марте ЕС отключил от SWIFT семь российских банков, в их числе были «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк», «Россия» «Совкомбанк», «Внешэкономбанк» (ВЭБ) и ВТБ. Президент РФ Владимир Путин призвал Евразийский экономический союз ускорить обсуждение перехода от системы SWIFT к собственным аналогам. По его словам, можно пользоваться системой передачи финансовых сообщений Центробанка, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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