30 мая 2022

В Сургуте орудует банда похоронщиков-нелегалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Семь человек в Сургуте попались на уловки лже-могильщиков

На сургутском городском кладбище орудует банда нелегальных могильщиков, обманывающая жителей. Они обещают сургутянам привести в порядок могилы их родственников, берут предоплату и исчезают. Об этом URA.RU рассказал директор сургутского муниципального казенного учреждения «Ритуал» Игорь Фуриев.

«Они [мошенники] заходят на территорию кладбища под видом простых посетителей, навязывают людям свои услуги. Заключают устную договоренность, берут предоплату, а когда люди видят что работы не выполнены идут к нам жаловаться. Люди думают, что рабочие на кладбище это все наши сотрудники, но это не так», — заявил Фуриев.

В этом году с жалобой на действия мошенников в МКУ «Ритуал» обратились уже 7 человек. Всем им предложили написать заявление в полицию. В управлении МВД по ХМАО сообщили URA.RU, что уточнят данную информацию.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске разрушили надгробные кресты и оградки. На нижневартовском кладбище №4 при производстве работ по спилу деревьев разрушили кресты, лавочки, столы и оградки.

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На сургутском городском кладбище орудует банда нелегальных могильщиков, обманывающая жителей. Они обещают сургутянам привести в порядок могилы их родственников, берут предоплату и исчезают. Об этом URA.RU рассказал директор сургутского муниципального казенного учреждения «Ритуал» Игорь Фуриев. «Они [мошенники] заходят на территорию кладбища под видом простых посетителей, навязывают людям свои услуги. Заключают устную договоренность, берут предоплату, а когда люди видят что работы не выполнены идут к нам жаловаться. Люди думают, что рабочие на кладбище это все наши сотрудники, но это не так», — заявил Фуриев. В этом году с жалобой на действия мошенников в МКУ «Ритуал» обратились уже 7 человек. Всем им предложили написать заявление в полицию. В управлении МВД по ХМАО сообщили URA.RU, что уточнят данную информацию. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске разрушили надгробные кресты и оградки. На нижневартовском кладбище №4 при производстве работ по спилу деревьев разрушили кресты, лавочки, столы и оградки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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