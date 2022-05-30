В Сургуте орудует банда похоронщиков-нелегалов

Семь человек в Сургуте попались на уловки лже-могильщиков URA.RU

На сургутском городском кладбище орудует банда нелегальных могильщиков, обманывающая жителей. Они обещают сургутянам привести в порядок могилы их родственников, берут предоплату и исчезают. Об этом URA.RU рассказал директор сургутского муниципального казенного учреждения «Ритуал» Игорь Фуриев.

«Они [мошенники] заходят на территорию кладбища под видом простых посетителей, навязывают людям свои услуги. Заключают устную договоренность, берут предоплату, а когда люди видят что работы не выполнены идут к нам жаловаться. Люди думают, что рабочие на кладбище это все наши сотрудники, но это не так», — заявил Фуриев.

В этом году с жалобой на действия мошенников в МКУ «Ритуал» обратились уже 7 человек. Всем им предложили написать заявление в полицию. В управлении МВД по ХМАО сообщили URA.RU, что уточнят данную информацию.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Нижневартовске разрушили надгробные кресты и оградки. На нижневартовском кладбище №4 при производстве работ по спилу деревьев разрушили кресты, лавочки, столы и оградки.