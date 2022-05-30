У южан, устроивших потасовку, нашли личные фото оперативников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Группа южан, избившая екатеринбуржцев ночью 29 мая, подозревается в связях с полицейскими-информаторами, которые помогли им сбежать, предоставив оперативные данные об операции по задержанию. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, в распоряжении южан оказалась информация из личных чатов силовиков.

«Потасовка произошла ночью, но масштабная операция по задержанию южан началась только утром. За два часа до нее южанам скинули фотографию оперативника, выехавшего на задержание и скрины из чата, в котором состояли только сотрудники из отдела по борьбе с организованной преступностью, противодействию экстремизму и силовики из ОП №13», — рассказал собеседник агентства.

В сливе информации, по словам источника, подозревают бежавшего из России Сунатулло Манонова и его отца. Предположительно, у них были связи с местным участковым и другими сотрудниками полиции.

«Увидев фото оперативника, южане получили преимущество, поскольку он ходит без формы, и узнать его можно только в лицо. К этому добавляется тот факт, что молодые люди уже знали о ходе операции и могли скрыться», — рассказал источник. Он предположил, что именно информатор обеспечил Манонову возможность сбежать от полиции в Таджикистан.

В операции по задержанию участвовали сотрудники из отдела по борьбе с организованной преступностью, борцы с экстремизмом и силовики из отдела полиции №13, поскольку сил полицейских из городского УМВД не хватало, посчитал источник. По его словам, операцией руководил лично начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области полковник полиции Владимир Молодцов.

URA.RU направило запрос на имя Владимира Молодцова. Ответа на момент публикации не поступало.

Толпа южан устроила потасовку на улице Грибоедова в ночь на 29 мая. Одного мужчину пришлось срочно доставить в реанимацию, где за его жизнь боролись несколько врачей. Также пострадала женщина, которой сломали руку, и еще несколько горожан.

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