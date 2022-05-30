Источник рассказал, что полиция задержала почти всех южан, участвовавших в потасовке Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Южанин Санатуло, предположительно считающийся главарем группы, избивавшей екатеринбуржцев в микрорайоне Химмаш, успел сбежать от полиции в Таджикистан. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Во время допросов часть задержанных южан называли имя Санатуло, будто бы он был основным зачинщиком избиений и лично принимал в них непосредственное участие. Говорят, он успел сбежать в Таджикистан, хотя почти всех южан, причастных к потасовке, задержали», — рассказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что от рук Санатуло могли пострадать несколько горожан, оказавшихся на пути.

URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что полиция задержала несколько человек, причастных к инциденту, которых подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

Инцидент произошел в ночь на 29 мая. Несколько южан, будучи пьяными, избили на улице молодого человека, который случайно встретился им. По словам очевидцев, он находится в тяжелом состоянии, медики борются за его жизнь. Врачам понадобилось 30 минут, чтобы привести его в сознание. Конфликт, из-за которого южане могли начать избиения, предположительно носил бытовой характер.

Глава таджикской диаспоры в Свердловской области Фарух Мирзоев раскритиковал группу южан. Он выразил уверенность, что преступников никто не будет защищать, и они понесут наказание.