Полиция задержала группу людей, напавших на екатеринбуржца Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Группу южан, избивших екатеринбуржца в микрорайоне Химмаш, задержали сотрудники полиции. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городского УМВД, правоохранителями возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

Потасовка на Химмаше произошла в ночь на 29 мая. По данным очевидцев, четверо южан жестко избили молодого человека на улице. В соцсетях сообщали, что пострадавший находился в тяжелом состоянии, приехавшим медикам удалось его спасти — вернуть его в сознание получилось только спустя 30 минут. Нападавших отпугнули прохожие.

Конфликт, по предварительным сведениям, носил бытовой характер, сообщили URA.RU в полиции. «В настоящее время сотрудниками уголовного розыска задержаны несколько человек, причастных к данному инциденту. Территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“», — рассказали в пресс-группе УМВД.

В феврале в Екатеринбурге широкий резонанс получил другой конфликт с участием южан. Подростки напали на двух женщин в автобусе, в результате одна из них оказалась в больнице. В конфликт вмешался губернатор Евгений Куйвашев, который пообещал лично разобраться с виновными и пригрозил юношам преследованием по закону. В мае СК отчитывался, что расследование уголовного дела продолжается.