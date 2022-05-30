Южане, жестоко избившие екатеринбуржца, сломали руку прохожей. «Избивали всех подряд»

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Суд над главврачом Пермского центра медицинской профилактики Мариной Друговой. Пермь , заключенные, арест, полиция, наручники, задержание, преступление
Полиция задержала почти всех южан, устроивших потасовку Фото:

Толпа южан, устроившая драку на Химмаше, избила не только мужчину, впоследствии доставленного в реанимацию, но и еще нескольких горожан, встретившихся им. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его словам, одной из прохожих злоумышленники сломали руку.

«Южане шли по улице Грибоедова и избивали всех, кто попадется им на пути. Пострадал не только мужчина, доставленный в реанимацию, но и несколько других горожан. Среди них женщина, которой южане сломали руку», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что избитый мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь. «Если он выживет, то останется инвалидом, ситуация очень серьезная», — уточнил источник.

URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что полиция задержала несколько человек, причастных к инциденту, которых подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

Толпа южан устроила потасовку в Екатеринбурге в ночь на 29 мая. Одного из пострадавших госпитализировали и в течение 30 минут пытались привести в сознание. Один из предполагаемых зачинщиков драк Санатуло, по сообщению источника URA.RU, успел сбежать из России в Таджикистан. Остальные дали против него показания, заявив, что он был основным нападавшим.

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Толпа южан, устроившая драку на Химмаше, избила не только мужчину, впоследствии доставленного в реанимацию, но и еще нескольких горожан, встретившихся им. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его словам, одной из прохожих злоумышленники сломали руку. «Южане шли по улице Грибоедова и избивали всех, кто попадется им на пути. Пострадал не только мужчина, доставленный в реанимацию, но и несколько других горожан. Среди них женщина, которой южане сломали руку», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что избитый мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь. «Если он выживет, то останется инвалидом, ситуация очень серьезная», — уточнил источник. URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что полиция задержала несколько человек, причастных к инциденту, которых подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью. Толпа южан устроила потасовку в Екатеринбурге в ночь на 29 мая. Одного из пострадавших госпитализировали и в течение 30 минут пытались привести в сознание. Один из предполагаемых зачинщиков драк Санатуло, по сообщению источника URA.RU, успел сбежать из России в Таджикистан. Остальные дали против него показания, заявив, что он был основным нападавшим.
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