Полиция задержала почти всех южан, устроивших потасовку Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Толпа южан, устроившая драку на Химмаше, избила не только мужчину, впоследствии доставленного в реанимацию, но и еще нескольких горожан, встретившихся им. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. По его словам, одной из прохожих злоумышленники сломали руку.

«Южане шли по улице Грибоедова и избивали всех, кто попадется им на пути. Пострадал не только мужчина, доставленный в реанимацию, но и несколько других горожан. Среди них женщина, которой южане сломали руку», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что избитый мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, и врачи борются за его жизнь. «Если он выживет, то останется инвалидом, ситуация очень серьезная», — уточнил источник.

URA.RU обратилось в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. Там сообщили, что полиция задержала несколько человек, причастных к инциденту, которых подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью.

Толпа южан устроила потасовку в Екатеринбурге в ночь на 29 мая. Одного из пострадавших госпитализировали и в течение 30 минут пытались привести в сознание. Один из предполагаемых зачинщиков драк Санатуло, по сообщению источника URA.RU, успел сбежать из России в Таджикистан. Остальные дали против него показания, заявив, что он был основным нападавшим.