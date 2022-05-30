Челябинский топ-блогер разоблачил мошенников в шоу на «Пятнице»

Дмитрий Масленников начал раскрывать уловки недобросовестных поставщиков услуг (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Топ-блогер из Челябинской области Дмитрий Масленников стал ведущим проекта «Черный список» на телеканале «Пятница». В эфире проекта шоумен разоблачает онлайн мошенников и недобросовестных поставщиков услуг. Под прицелом ведущего оказались мастера холодильников.

«В новом сезоне Дмитрий Масленников раскроет уловки онлайн-мошенников и недобросовестных поставщиков услуг. Он знает изнанку интернет-сервисов и социальных сетей. Теперь Дмитрий решает, кому в России можно доверять, а кого занести в черный список», — говорится в эфире шоу на канале «Пятница».

Чтобы проверить качество услуг, Дмитрий и его команда вызвали на дом мастера по ремонту холодильника, найдя его телефон в интернете и предварительно выключив холодильник через электронное табло. Роль доверчивой хозяйки играла девушка Майя, а Масленников наблюдал зв происходящим по видеокамере в соседней комнате и оценивал поведение мастера.

Вопреки договоренностям, мастер опоздал на полтора часа и пришел в состоянии алкогольного опьянения. Приехал он не один, а привел с собой ученика Евгения. В ходе осмотра ученик догадался включить холодильник, но не стал сообщать хозяйке о выявленной неисправности. За ремонт исправного модуля мастер начал требовать с девушки вначале 47, а потом 35 тысяч рублей.

«Мастер Максим заставляет Евгения снять модуль без спроса. Фактически он подначивает его к воровству. Евгений, вся страна в тебя верит. Ты нажал на кнопку — холодильник работает. Сейчас ты должен сказать об этом хозяйке, что холодильник работает», — комментирует происходящее Масленников.

Вместо этого ремонтники снизили стоимость ремонта модуля до 35 тыс. рублей, а когда к ним вышел разбираться блогер, мастер не стал с ним церемонится и заявил, что ничего такого здесь нет. За попытку обмануть Масленников отправил мастера Максима в самый «чернейший» список проекта.

Ранее Масленников починил крышу пристроя пятиэтажки в переулке Университетском, 3 в Екатеринбурге. Ее сломали фанаты блогера, искавшие здесь подарок. В своем telegram-канале Масленников сказал, что не ожидал от поклонников такого поведения.

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