Миасский завод вытеснил из России США и Канаду

Завод предложил рынку российскую альтернативу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В сегменте гидроключей компания «Нефть-сервис» с производственными мощностями в Миассе (Челябинская область) вытеснила с российского рынка США и Канаду. Сделать это удалось вместе с конкурентом из Уфы, сообщил URA.RU гендиректор Михаил Камышев.

«Сейчас производители США и Канады занимают очень малую долю рынка: всего несколько процентов. „Нефть-сервис“ освоил около 40%, примерно столько же — уфимцы, остальное — Китай», — рассказал Камышев.

Гидроключи — оборудование для нефтяников. Его используют для свинчивания и развинчивания бурильных и насосно-компрессорных труб.

В «Нефть-сервисе» также создали аналог западного образца резистериметра. Этот девайс применяется для того, чтобы улучшить навигацию при бурении. Телеметрия позволяет вести горизонтальное и наклонно-направленное бурение, повышая его точность и качество. Это помогает наращивать нефтедобычу за счет попадания в пласты со сложными геологическими условиями. И если в середине 20 века ширина таких пластов достигала 100 метров, то сейчас нефтяники могут попадать в пласты шириной от 30 см до одного метра.

Усилия компании «Нефть-сервис» лежат в русле политики импортозамещения, объявленной российским правительством. Защитные меры были предприняты в ответ на ограничивающие санкции в большинстве отраслей экономики.