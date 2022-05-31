Актеры сериала «Эпидемия» раздают автографы в Екатеринбурге. Фото

31 мая 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

За автографом актеров сериала «Эпидемия» пришло много екатеринбуржцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В екатеринбургском ТРЦ «Пассаж» проходит автограф-сессия с актерами российского сериала «Эпидемия 2» — Эльдаром Калимулиным и Викторией Клинковой. После чего исполнители главных ролей представили зрителям заключительную серию второго сезона «Эпидемии». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «За автографом от актеров сериала „Эпидемия“ выстроилась длинная очередь. Одна из девушек даже вышла с криком» Ура«, после того как ей подписали постер», — передает корреспондент. Также актеры с радостью соглашаются сфотографироваться и снять совместное видео с гостями показа. На площадке в «Пассаж Синема», где проходит презентация серии, для зрителей подготовили выступление диджеев и различные активности: фотосъемку, розыгрыш жилеток, толстовок, бутылок для воды от онлайн-кинотеатра «Дом.ру Movix». После этого все гости отправились в зал, чтобы посмотреть заключительную серию «Эпидемии». Перед показом актеры ответили на вопросы поклонников: каково это сниматься в любовных сценах, когда будет третий сезон и сложно ли играть человека с аутизмом. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В екатеринбургском ТРЦ «Пассаж» проходит автограф-сессия с актерами российского сериала «Эпидемия 2» — Эльдаром Калимулиным и Викторией Клинковой. После чего исполнители главных ролей представили зрителям заключительную серию второго сезона «Эпидемии». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «За автографом от актеров сериала „Эпидемия“ выстроилась длинная очередь. Одна из девушек даже вышла с криком» Ура«, после того как ей подписали постер», — передает корреспондент. Также актеры с радостью соглашаются сфотографироваться и снять совместное видео с гостями показа. На площадке в «Пассаж Синема», где проходит презентация серии, для зрителей подготовили выступление диджеев и различные активности: фотосъемку, розыгрыш жилеток, толстовок, бутылок для воды от онлайн-кинотеатра «Дом.ру Movix». После этого все гости отправились в зал, чтобы посмотреть заключительную серию «Эпидемии». Перед показом актеры ответили на вопросы поклонников: каково это сниматься в любовных сценах, когда будет третий сезон и сложно ли играть человека с аутизмом.