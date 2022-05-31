Хирург предлагает россиянам увеличивать грудь ради Родины

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Создатель «Росгруди» предлагает россиянкам преобразиться Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Создатель патриотических имплантов «Росгрудь» Евгений Добрейкин заявил, что готов сделать скидку на операцию по увеличению груди для родственников российских военных и для женщин-военнослужащих. Об этом Добрейкин сообщил в разговоре с URA.RU.

«Да, конечно, я люблю свою страну. Мы готовы предоставить отдельные условия для нуждающихся родственников или самих военнослужащих», — сказал собеседник агентства. Конкретные параметры скидки пластический хирург, создавший проект «Росгрудь», готов обсуждать в индивидуальном порядке.

Ранее Добрейкин сообщил, что патриотические импланты для груди изготовлены по традиционной технологии, как и другие подобные импланты. Их отличие в том, что на них нанесены рисунки в виде российского флага или камуфляжа. Как пояснил хирург, это сделано для того, чтобы в эти непростые времена женщины смогли почувствовать себя истинными патриотками.

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Создатель патриотических имплантов «Росгрудь» Евгений Добрейкин заявил, что готов сделать скидку на операцию по увеличению груди для родственников российских военных и для женщин-военнослужащих. Об этом Добрейкин сообщил в разговоре с URA.RU. «Да, конечно, я люблю свою страну. Мы готовы предоставить отдельные условия для нуждающихся родственников или самих военнослужащих», — сказал собеседник агентства. Конкретные параметры скидки пластический хирург, создавший проект «Росгрудь», готов обсуждать в индивидуальном порядке. Ранее Добрейкин сообщил, что патриотические импланты для груди изготовлены по традиционной технологии, как и другие подобные импланты. Их отличие в том, что на них нанесены рисунки в виде российского флага или камуфляжа. Как пояснил хирург, это сделано для того, чтобы в эти непростые времена женщины смогли почувствовать себя истинными патриотками.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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