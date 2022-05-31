Хирург предлагает россиянам увеличивать грудь ради Родины

31 мая 2022 в 15:17 Размер текста - 17 +

Создатель «Росгруди» предлагает россиянкам преобразиться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Создатель патриотических имплантов «Росгрудь» Евгений Добрейкин заявил, что готов сделать скидку на операцию по увеличению груди для родственников российских военных и для женщин-военнослужащих. Об этом Добрейкин сообщил в разговоре с URA.RU. «Да, конечно, я люблю свою страну. Мы готовы предоставить отдельные условия для нуждающихся родственников или самих военнослужащих», — сказал собеседник агентства. Конкретные параметры скидки пластический хирург, создавший проект «Росгрудь», готов обсуждать в индивидуальном порядке. Ранее Добрейкин сообщил, что патриотические импланты для груди изготовлены по традиционной технологии, как и другие подобные импланты. Их отличие в том, что на них нанесены рисунки в виде российского флага или камуфляжа. Как пояснил хирург, это сделано для того, чтобы в эти непростые времена женщины смогли почувствовать себя истинными патриотками. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Создатель патриотических имплантов «Росгрудь» Евгений Добрейкин заявил, что готов сделать скидку на операцию по увеличению груди для родственников российских военных и для женщин-военнослужащих. Об этом Добрейкин сообщил в разговоре с URA.RU. «Да, конечно, я люблю свою страну. Мы готовы предоставить отдельные условия для нуждающихся родственников или самих военнослужащих», — сказал собеседник агентства. Конкретные параметры скидки пластический хирург, создавший проект «Росгрудь», готов обсуждать в индивидуальном порядке. Ранее Добрейкин сообщил, что патриотические импланты для груди изготовлены по традиционной технологии, как и другие подобные импланты. Их отличие в том, что на них нанесены рисунки в виде российского флага или камуфляжа. Как пояснил хирург, это сделано для того, чтобы в эти непростые времена женщины смогли почувствовать себя истинными патриотками.