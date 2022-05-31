Полковник запаса объяснил стратегическую важность Северодонецка

31 мая 2022 в 16:31 Размер текста - 17 +

Северодонецк находится в административных границах ЛНР Фото: ЛуганскИнформЦентр новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Освобождение Северодонецка станет переломным моментом в ходе спецоперации России на Украине. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Северодонецк будет второй „Азовсталью“ после того, как они капитулируют. Нам нужны победы, потому что задача второго этапа специальной военной операции — это окружение, расчленение, уничтожение украинской группировки на Донбассе. Без решения этой задачи дальнейшие этапы наших действий на Украине не могут быть реализованы, поэтому в данном случае, если можно так выразиться, я лично оцениваю путь уничтожения донбасской группировки, как немцев под Сталинградом в 1943. Это важный этап перелома хода боевых действий», — сказал Игорь Коротченко. По словам военного эксперта, в Северодонецке выстроена хорошая оборона. «Это самые боеготовые части. Хорошо эшелонированная оборона была построена за все эти восемь лет. Очевидно, там и ротация была, и части мотивированные, и упорно обороняются. Здесь противника не надо недооценивать. Он упорно сопротивляется. Но общее преимущество на нашей стороне, поэтому рано или поздно эти проблемы будут решены», — подчеркнул он. Перед российскими военными не стоит задачи освободить город к определенному сроку, отметил Коротченко. «Для нас важно минимизация своих собственных потерь. Никто там не ставит каких-то сроков, либо призывает к лобовым атакам. Российская военная машина — каток. Медленно, но давит всех, кто попадается на ее пути в плане подавления организованно сопротивления нацбатальонов и вооруженных сил Украины. Я лично убежден, что мы эту ситуацию со вторым этапом выиграем и украинская группировка будет разгромлена», — уточнил собеседник агентства. Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. Согласно заявлениям Москвы, цель наступления — денацификация и демилитаризация Украины. По последним оценкам главы ЛНР Леонида Пасечника, под контроль российских военнослужащих взята треть Северодонецка. Он также заявил, что территория ЛНР освобождена на 95%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Освобождение Северодонецка станет переломным моментом в ходе спецоперации России на Украине. Об этом в беседе с URA.RU заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. «Северодонецк будет второй „Азовсталью“ после того, как они капитулируют. Нам нужны победы, потому что задача второго этапа специальной военной операции — это окружение, расчленение, уничтожение украинской группировки на Донбассе. Без решения этой задачи дальнейшие этапы наших действий на Украине не могут быть реализованы, поэтому в данном случае, если можно так выразиться, я лично оцениваю путь уничтожения донбасской группировки, как немцев под Сталинградом в 1943. Это важный этап перелома хода боевых действий», — сказал Игорь Коротченко. По словам военного эксперта, в Северодонецке выстроена хорошая оборона. «Это самые боеготовые части. Хорошо эшелонированная оборона была построена за все эти восемь лет. Очевидно, там и ротация была, и части мотивированные, и упорно обороняются. Здесь противника не надо недооценивать. Он упорно сопротивляется. Но общее преимущество на нашей стороне, поэтому рано или поздно эти проблемы будут решены», — подчеркнул он. Перед российскими военными не стоит задачи освободить город к определенному сроку, отметил Коротченко. «Для нас важно минимизация своих собственных потерь. Никто там не ставит каких-то сроков, либо призывает к лобовым атакам. Российская военная машина — каток. Медленно, но давит всех, кто попадается на ее пути в плане подавления организованно сопротивления нацбатальонов и вооруженных сил Украины. Я лично убежден, что мы эту ситуацию со вторым этапом выиграем и украинская группировка будет разгромлена», — уточнил собеседник агентства. Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. Согласно заявлениям Москвы, цель наступления — денацификация и демилитаризация Украины. По последним оценкам главы ЛНР Леонида Пасечника, под контроль российских военнослужащих взята треть Северодонецка. Он также заявил, что территория ЛНР освобождена на 95%.