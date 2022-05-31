Глава ЛНР: республика почти освобождена от ВСУ

Сейчас идут бои за Северодонецк (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава ЛНР Леонид Пасечник считает, что говорить об окончании боевых действий в республике пока нельзя, но 95% территории региона уже освобождено. Об этом он сообщил в интервью для ТАСС.

«Подразделения народной милиции ЛНР при поддержке России на данный момент освободили порядка 95% территории Луганской Народной Республики. Работа в этом направлении не останавливается, ведется каждый день с начала военной спецоперации», — сказал Леонид Пасечник.

Так же он отметил, что освобождение почти каждого населенного пункта — процесс проблемный. Понадобилось немало времени, чтобы освободить Рубежное и Попасную. Сейчас основная задача — освободить Северодонецк и Лисичанск.

Спецоперацию на Украине Россия начала 24 февраля. Согласно заявлениям Москвы, цель наступления — денацификация и демилитаризация Украины. На данный момент, российские войска освободили от ВСУ половину ДНР, почти всю ЛНР, большую часть Запорожской области и всю Херсонскую.

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