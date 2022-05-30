Глава ЛНР Пасечник: армия РФ освободила треть Северодонецка

31 мая 2022 в 06:06 Размер текста - 17 +

ВС РФ стараются максимально сохранить инфраструктуру города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под контроль российских военнослужащих взята треть Северодонецка в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС. «Можно уже говорить, что треть города [Северодонецка] под нашим контролем», — сказал Пасечник. Он отметил, что бои в настоящее время идут в городской застройке. Политик подчеркнул, что несмотря на это ВС РФ стараются «максимально сохранить инфраструктуру города». Пасечник уверен, что цели украинских бойцов «противоположные, поэтому их тактика прикрываться мирным населением активно используется в Северодонецке с начала военной операции». Глава ЛНР сообщил, что сейчас перед ВС РФ стоит основная задача по освобождению Северодонецка и Лисичанска. По его данным, на этих направлениях объединение украинских бойцов насчитывает около 10 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР освободят от нацбатов в ближайшее время. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Под контроль российских военнослужащих взята треть Северодонецка в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС. «Можно уже говорить, что треть города [Северодонецка] под нашим контролем», — сказал Пасечник. Он отметил, что бои в настоящее время идут в городской застройке. Политик подчеркнул, что несмотря на это ВС РФ стараются «максимально сохранить инфраструктуру города». Пасечник уверен, что цели украинских бойцов «противоположные, поэтому их тактика прикрываться мирным населением активно используется в Северодонецке с начала военной операции». Глава ЛНР сообщил, что сейчас перед ВС РФ стоит основная задача по освобождению Северодонецка и Лисичанска. По его данным, на этих направлениях объединение украинских бойцов насчитывает около 10 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР освободят от нацбатов в ближайшее время.