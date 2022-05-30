30 мая 2022

Глава ЛНР Пасечник: армия РФ освободила треть Северодонецка

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, центральный рынок, последствия, украина, взрыв, война, разрушения, обстрел, СВО, город мариуполь
ВС РФ стараются максимально сохранить инфраструктуру города Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Под контроль российских военнослужащих взята треть Северодонецка в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС.

«Можно уже говорить, что треть города [Северодонецка] под нашим контролем», — сказал Пасечник. Он отметил, что бои в настоящее время идут в городской застройке. Политик подчеркнул, что несмотря на это ВС РФ стараются «максимально сохранить инфраструктуру города». Пасечник уверен, что цели украинских бойцов «противоположные, поэтому их тактика прикрываться мирным населением активно используется в Северодонецке с начала военной операции».

Глава ЛНР сообщил, что сейчас перед ВС РФ стоит основная задача по освобождению Северодонецка и Лисичанска. По его данным, на этих направлениях объединение украинских бойцов насчитывает около 10 тысяч человек.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР освободят от нацбатов в ближайшее время.

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Под контроль российских военнослужащих взята треть Северодонецка в ходе спецоперации на Украине. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в интервью ТАСС. «Можно уже говорить, что треть города [Северодонецка] под нашим контролем», — сказал Пасечник. Он отметил, что бои в настоящее время идут в городской застройке. Политик подчеркнул, что несмотря на это ВС РФ стараются «максимально сохранить инфраструктуру города». Пасечник уверен, что цели украинских бойцов «противоположные, поэтому их тактика прикрываться мирным населением активно используется в Северодонецке с начала военной операции». Глава ЛНР сообщил, что сейчас перед ВС РФ стоит основная задача по освобождению Северодонецка и Лисичанска. По его данным, на этих направлениях объединение украинских бойцов насчитывает около 10 тысяч человек. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ подчеркнули, что российская армия стремится не допустить напрасных жертв среди мирного населения. 25 мая силы ЛНР взяли в кольцо Северодонецк. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что территорию ЛНР освободят от нацбатов в ближайшее время.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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