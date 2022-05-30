Надзорные органы ЯНАО выясняют причину пожара на месторождении

По предварительной информации прокуратуры, пожар произошел из-за выброса нефтяных, газовых и водопроявлений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следователи Пуровского межрайонного отдела выясняют причину смерти вахтовика, погибшего на месторождении во время пожара. Как сообщили URA.RU в окружном управлении СК, для выяснения обстоятельств организована доследственная проверка.

«По предварительным данным следствия, утром 31 мая 2022 года на территории кустовой площадки одного из месторождений Пуровского района в ходе производства работ произошел пожар, в результате которого один мужчина погиб, еще двоим причинены травмы. Следователям предстоит выполнить все необходимые следственные действия с целью выяснения обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в пресс-службе.

Также проверкой занялась прокуратура округа. Там сообщили, что по предварительной информации пожар произошел из-за выброса нефтяных, газовых и водопроявлений. «Прокуратурой Пуровского района организован выезд к месту происшествия для оценки оперативной обстановки, координации правоохранительных и контролирующих органов, которой также будут проверены вопросы соблюдения законодательства в области охраны труда и производственного травматизма», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 31 мая 2022 года во время крупного пожара на месторождении в ЯНАО погиб вахтовик. Также вследствие трагедии двое мужчин получили ожоги.