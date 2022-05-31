TikTok заблокировал один из аккаунтов RT
Аккаунт RT DE в социальной сети TikTok заблокирован, все видео и подписчики удалены. Об этом сообщили представители соцсети.
В начале марта доступ к профилю запретили на территории ЕС, но 17 мая восстановили. От имени соцсети телеканалу сообщили, что аккаунт «нарушал правила сообщества», сообщает издание.
Ранее в феврале телеканалу RT DE запретили вещание на немецком языке в Германии. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.
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