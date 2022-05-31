TikTok заблокировал один из аккаунтов RT

31 мая 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

TikTok заблокировал один из аккаунтов RT Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аккаунт RT DE в социальной сети TikTok заблокирован, все видео и подписчики удалены. Об этом сообщили представители соцсети. В начале марта доступ к профилю запретили на территории ЕС, но 17 мая восстановили. От имени соцсети телеканалу сообщили, что аккаунт «нарушал правила сообщества», сообщает издание. Ранее в феврале телеканалу RT DE запретили вещание на немецком языке в Германии. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Аккаунт RT DE в социальной сети TikTok заблокирован, все видео и подписчики удалены. Об этом сообщили представители соцсети. В начале марта доступ к профилю запретили на территории ЕС, но 17 мая восстановили. От имени соцсети телеканалу сообщили, что аккаунт «нарушал правила сообщества», сообщает издание. Ранее в феврале телеканалу RT DE запретили вещание на немецком языке в Германии. 27 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в ЕС запретят работу Sputnik и RT, а также их дочерних структур.