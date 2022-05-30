30 мая 2022

В ХМАО мигрант избил депутата во время рейда с полицией. Видео

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Протесты мигрантов в поселке Кольцово. Екатеринбург, умвд, полицейская машина, полиция, полицейский
Депутат думы Урая Леонард Насибуллин получил сотрясение мозга во время драки с мигрантом Фото:

Депутат думы Урая Леонард Насибуллин получил сотрясение мозга в результате нападения на него мигранта. Инцидент произошел во время обхода с участковым аварийного дома, который нелегально разбирали гастарбайтеры. О произошедшем URA.RU рассказал сам народный избранник.

По словам депутата, они вместе с сотрудником полиции выехали на место нелегального разбора аварийного дома в микрорайоне Урая. На месте происшествия они увидели нескольких гастарбайтеров, которые демонтировали здание. Там же находился и их бригадир. «Я подошел к нему, попытался узнать о том, что они делают. Он не отвечал на мои вопросы. А спустя несколько минут вышел из машины и ударил меня. В результате при диагностике в больнице выяснилось, что у меня сотрясение мозга, тахикардия и повышенное давление», — рассказал Насибуллин.

В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту URA.RU заявили, что сотрудник полиции не присутствовал рядом с Насибуллиным во время его конфликта с гастарбайтером. «Насибуллин принес заявление. Сейчас назначена проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение», — прокомментировали в окружной полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Пыть-Яха Андрей Дмитренко стал участником драки во время отпуска. Конфликт произошел на базе отдыха в Красноярском крае.

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Депутат думы Урая Леонард Насибуллин получил сотрясение мозга в результате нападения на него мигранта. Инцидент произошел во время обхода с участковым аварийного дома, который нелегально разбирали гастарбайтеры. О произошедшем URA.RU рассказал сам народный избранник. По словам депутата, они вместе с сотрудником полиции выехали на место нелегального разбора аварийного дома в микрорайоне Урая. На месте происшествия они увидели нескольких гастарбайтеров, которые демонтировали здание. Там же находился и их бригадир. «Я подошел к нему, попытался узнать о том, что они делают. Он не отвечал на мои вопросы. А спустя несколько минут вышел из машины и ударил меня. В результате при диагностике в больнице выяснилось, что у меня сотрясение мозга, тахикардия и повышенное давление», — рассказал Насибуллин. В пресс-службе УМВД ХМАО корреспонденту URA.RU заявили, что сотрудник полиции не присутствовал рядом с Насибуллиным во время его конфликта с гастарбайтером. «Насибуллин принес заявление. Сейчас назначена проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение», — прокомментировали в окружной полиции. Ранее URA.RU сообщало, что депутат думы Пыть-Яха Андрей Дмитренко стал участником драки во время отпуска. Конфликт произошел на базе отдыха в Красноярском крае.
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