Тюменские власти отменят важное коронавирусное ограничение

Тюменцам хотят разрешить ездить в автобусах без масок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Тюменской области готовятся отменить правило о ношении масок в общественном транспорте, но продлить режим повышенной готовности еще на месяц. Соответствующие изменения содержит проект, подготовленный аппаратом губернатора, и имеющийся в распоряжении URA.RU.

«Внести изменения. Подпункт 5.2 пункта 5 изложить в следующей редакции: владельцев транспорта общего пользования, предоставляющих услуги населению Тюменской области, обеспечить обработку транспорта с применением дезсредств с соблюдением рекомендаций по профилактике новой коронавирусной инфекции», — говорится в проекте постановления тюменских властей.

Сейчас вышеназванный пункт содержит требование о том, что пассажиры без масок не могут ездить в общественном транспорте. Таким образом, новая редакция отменит эти условие, равно как и правило о соблюдении соцдистанции в автобусах и такси. Однако ею же режим повышенной готовности в регионе продлят до 1 июля (сейчас он действует до 1 июня).

При этом, вводя послабления на региональном уровне, власти делают оговорку. «Дополнить пунктом 14: рекомендовать гражданам обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ», — говорится в изменениях к документу.

Речь идет о том же правиле о ношении масок в общественных местах и транспорте. Таким образом, власти отменяют запрет в областном постановлении, но рекомендуют тюменцам все же защищаться от коронавируса.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам