Выборы в важнейшем пермском муниципалитете начались с сюрприза

Николай Коцофан проиграл праймериз своему техническому кандидату Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По итогам праймериз «Единой России» на выборах в думу объединенного Пермского района, бывший спикер земского собрания Николай Коцофан, соратник скандального экс-главы района Александра Кузнецова, проиграл своему техническому кандидату, пожарному Виталию Вдовиченко два голоса. Информация об этом содержится на сайте предварительного голосования. Источник URA.RU в территории говорит, что это стало неожиданностью для предвыборного штаба.

«Ситуация заставила их крепко задуматься. Население даже на такой формальной процедуре, как праймериз, показало, что не доверяет Коцофану. Сейчас идет поиск нового официального кандидата», — говорит источник. По его словам, кандидатура Коцофана, несмотря на былую причастность к команде Кузнецова, являлась согласованной с краевыми властями. Поэтому его проигрыш стал неожиданностью.

Поселок Юго-Камский, который является частью округа, в принципе является непростой территорией, отмечает другой собеседник. «Люди тут не доверяют власти. У них такой характер, что они все время ждут подвоха. Поэтому совершенно точно, что в этом округе нужен местный кандидат, варягов тут не примут», — говорит собеседник. Николай Коцофан отказался от комментариев.

Других сюрпризов на праймериз в Пермском районе не было. Самая напряженная борьба была в округе №20. Если по остальным 30 округам кандидаты от партии набирали в среднем по 50 голосов, то здесь директору Платошинской средней школы Елене Козловой потребовалось 270 голосов. Ее основной соперник директор ООО «СКАЙТЕХ», депутат совета депутатов Пальниковского сельского поселения Максим Спиридонов набрал 174 голоса. Выборы в думу пройдут в сентябре 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, что во время выборов 2019 года в округе Николая Коцофана была замечена подозрительная активность избирателей на досрочном голосовании. Бывшему председателю участковой избирательной комиссии (УИК) в Пермском районе (Пермский край) Елене Поляковой предъявили обвинение из-за фальсификации выборов в территории. Коцофан был избран спикером, но весной 2021 года сложил эти полномочия. До избрания депутатом он занимал пост заместителя главы района по безопасности.

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