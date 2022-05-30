Депутаты Шадринска запланировали обучение по работе с обращениями граждан на загородной базе отдыха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Шадринска (Курганская область) запланировали обучающий семинар по работе с обращениями граждан на загородной базе отдыха «Находка». Об этом URA.RU рассказал общественник Александр Андрюков.

«В гордуме Шадринска обсуждался вопрос обучения депутатов работе с обращениями граждан. В расписании мероприятий гордумы на июнь удивило, что обучение будет проходить на базе отдыха „Находка“. Там домики, баня. Какое обучение депутатов может быть? Полагаю, что обучение должно проходить в классах, а не на природе. Птички поют, кто-то в соседних домиках шашлыки жарит, и 22 депутата сидят и обучаются как отвечать на обращения. И за чей счет гордума проведет там обучение, не известно», — сказал Александр Андрюков.

Семинар депутатов запланирован на 30 июня. Председатель Шадринской гордумы Владимир Пикалин пояснил URA.RU, что окончательно место проведения семинара не определено. «Окончательно вопрос о месте проведения семинара не решен. Деньги из бюджета не будут тратиться, депутаты будут сдавать средства на добровольной основе. Мы не раз проводили выездные совещания, я в таких мероприятиях ничего плохого не вижу», — сказал Пикалин.

URA.RU писало, что 26 мая депутаты Шадринска приняли решение о внесении изменений в регламент гордумы, который касается ответов на обращения граждан. Он предусматривает 45-дневный срок для рассмотрения обращений, возможность продления этого срока, отсутствие наказания за нарушение регламента. Проект появился после скандала с игнорированием депутатами обращения жительницы Шадринска Марины Сельковой. Не дождавшись ответа на обращение, женщина пожаловалась в прокуратуру, а затем подала на депутата в суд.

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