После скандала курганских депутатов заставили отвечать гражданам

26 мая 2022 в 20:45 Размер текста - 17 +

Депутаты Шадринска решили отвечать на обращения граждан, но ответа можно не дождаться Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Шадринска (Курганская область) приняли решение о внесении изменений в Регламент гордумы. Он касается депутатских ответов на обращения граждан. Проект появился после скандала с игнорированием депутатами обращения жительницы Шадринска. Все замечания прокурора по проекту гордума отклонила, сообщил URA.RU депутат Александр Бухаров. «Проект о внесении дополнений в Регламент Шадринской городской Думы в части установления порядка рассмотрения депутатами обращений граждан. Он предусматривает 45-днейвный срок для рассмотрения обращений, возможность бесконечного продления этого срока, отсутствие наказания за нарушение регламента. Прокурор в своем возражении предлагал сократить срок рассмотрения обращений до 30 дней, устранить двусмысленные термины, прописать условия продления срока рассмотрения. Я позицию прокурора поддержал и предложил также установить ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений. Но большинством голосов возражения прокурора депутаты отклонили, проект принят в первой редакции», — рассказал Александр Бухаров. Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска (Курганская область) Марина Селькова не дождалась ответа на письменное обращение к депутату Шадринской городской Думы. Посчитав, что депутат нарушили закон, женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. В ведомстве ответили, что депутата наказать нельзя. Тогда шадринка потребовала от депутата компенсации морального вреда — 30 тыс. рублей, но суд ей отказал.

Депутаты Шадринска (Курганская область) приняли решение о внесении изменений в Регламент гордумы. Он касается депутатских ответов на обращения граждан. Проект появился после скандала с игнорированием депутатами обращения жительницы Шадринска. Все замечания прокурора по проекту гордума отклонила, сообщил URA.RU депутат Александр Бухаров. «Проект о внесении дополнений в Регламент Шадринской городской Думы в части установления порядка рассмотрения депутатами обращений граждан. Он предусматривает 45-днейвный срок для рассмотрения обращений, возможность бесконечного продления этого срока, отсутствие наказания за нарушение регламента. Прокурор в своем возражении предлагал сократить срок рассмотрения обращений до 30 дней, устранить двусмысленные термины, прописать условия продления срока рассмотрения. Я позицию прокурора поддержал и предложил также установить ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений. Но большинством голосов возражения прокурора депутаты отклонили, проект принят в первой редакции», — рассказал Александр Бухаров. Ранее URA.RU писало, что жительница Шадринска (Курганская область) Марина Селькова не дождалась ответа на письменное обращение к депутату Шадринской городской Думы. Посчитав, что депутат нарушили закон, женщина обратилась с жалобой в прокуратуру. В ведомстве ответили, что депутата наказать нельзя. Тогда шадринка потребовала от депутата компенсации морального вреда — 30 тыс. рублей, но суд ей отказал.