В Челябинске началась разработка проекта новой набережной

В Челябинске продолжат благоустройство набережной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Челябинска объявили конкурс по проведению инженерно-изыскательских работ на реке Миасс по проекту новой набережной. Согласно конкурсной документации, исследования будут выполнены в границах от Свердловского проспекта до улицы Университетская набережная в Калининском и Центральном районах города.

«Исполнитель обязуется в соответствии с техническим заданием и в сроки, установленные контрактом выполнить инженерно-изыскательские работы по объекту: „Строительство набережной в границах от Свердловского проспекта до ул. Университетская набережная в Калининском и Центральном районах города Челябинска. Исполнитель обязан получить положительное заключение государственной экспертизы в ОГАУ ‚Управление Государственной экспертизы проектной документации, проектов документов территориального планирования и инженерных изысканий Челябинской области‘, — говорится в документе.

Подрядчик проведет работы для подготовки проектной документации искусственного дорожного сооружения. Согласно сервису СБИС, инжиниринг у Набережной реки Миасс будет разделен на 4 участка: от Свердловского проспекта до ул. Энгельса; от ул. Энгельса до ул. Косарева; от ул. Молодогвардейцев до ул. Окраинская и от Наркома Малышева до ул. Университетская набережная.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 6 июня. Стоимость работ по объекту составит почти 3 млн. 770 тысяч рублей. Исследования начнутся 26 июня и будут завершены 16 декабря.

Реконструкция набережной реки Миасс в Челябинске началась в 2020 году. В сентябре 2021 был сдан участок от ТРК «Мегаполис» до улицы Свободы.

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