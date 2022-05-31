В Центробанке допустили отрицательные ставки по валютным вкладам

31 мая 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

ЦБ не будет вводить отрицательных ставок на валютные вклады для физлиц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Центробанк допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности от Банка России. «Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по депозитам юридических лиц в долларах США и евро», — говорится в исследовании ЦБ, опубликованном на сайте регулятора. Также Банк России прогнозирует, что со временем от валюты будут уходить как домохозяйства, так и весь банковский сектор в целом. При этом вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц ЦБ не планирует. Об этом сообщила первый зампред Банка Ксения Юдаева. В 2019 году сообщалось, что Центробанк рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам и изучает масштаб проблемы. Но привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Центробанк допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности от Банка России. «Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по депозитам юридических лиц в долларах США и евро», — говорится в исследовании ЦБ, опубликованном на сайте регулятора. Также Банк России прогнозирует, что со временем от валюты будут уходить как домохозяйства, так и весь банковский сектор в целом. При этом вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц ЦБ не планирует. Об этом сообщила первый зампред Банка Ксения Юдаева. В 2019 году сообщалось, что Центробанк рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам и изучает масштаб проблемы. Но привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством.