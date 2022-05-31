В Центробанке допустили отрицательные ставки по валютным вкладам

Центробанк допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности от Банка России.
«Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по депозитам юридических лиц в долларах США и евро», — говорится в исследовании ЦБ, опубликованном на сайте регулятора. Также Банк России прогнозирует, что со временем от валюты будут уходить как домохозяйства, так и весь банковский сектор в целом.
При этом вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц ЦБ не планирует. Об этом сообщила первый зампред Банка Ксения Юдаева.
В 2019 году сообщалось, что Центробанк рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам и изучает масштаб проблемы. Но привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством.
Центробанк допустил введение отрицательных ставок по валютным депозитам для юрлиц. Об этом говорится в обзоре финансовой стабильности от Банка России. «Ускорить девалютизацию активов и пассивов экономических субъектов могло бы создание правовых возможностей по установлению отрицательных процентных ставок по депозитам юридических лиц в долларах США и евро», — говорится в исследовании ЦБ, опубликованном на сайте регулятора. Также Банк России прогнозирует, что со временем от валюты будут уходить как домохозяйства, так и весь банковский сектор в целом. При этом вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для физлиц ЦБ не планирует. Об этом сообщила первый зампред Банка Ксения Юдаева. В 2019 году сообщалось, что Центробанк рассматривает возможность введения отрицательных ставок по валютным депозитам и изучает масштаб проблемы. Но привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством.