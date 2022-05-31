Сегодня на открытках можно найти достопримечательности 23 субъектов РФ (фото из архива) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Некоторые достопримечательности Челябинской области изобразили на новых открытках «Почты России». Как сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора, тираж каждого варианта составляет 1 тысячу экземпляров.

«В серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов. Для каждого региона партнеры подготовили по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Для Челябинской области — это Айские притесы, село Меседа, национальный парк „Таганай“, река Тесьма и озеро Большой Кисегач», — сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Почта России».

В компании добавили, что новый выпуск открыток посвящен направлениям летнего туризма. Карточки с изображениями можно приобрести в почтовых отделениях. Цена одной карточки — 44 рубля. До конца 2022 года выпустят открытки с видами всех субъектов России.

Организаторы проекта по созданию открыток надеются таким образом показать красоты страны. Также они пытаются повлиять на распространение направлений внутреннего туризма, популяризировать отдых внутри страны, а не за ее пределами.

Во время своего послания к депутатам законодательного собрания региона губернатор Алексей Текслер подробно остановился на вопросе развития внутреннего туризма в регионе. По словам Текслера, сегодня в области готовят несколько проектов на различных территориях области. Для этого власти продолжат свою работу по поиску новых инвесторов, а также привлечению федеральных средств.

До конца года на открытках изобразят достопримечательности всех субъектов РФ Фото: пресс-служба АО «Почта России»

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