Места Челябинской области попали на открытки «Почты России». Фото

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Магазин подарков «Ель» в Ельцин Центре. Екатеринбург, открытка, вид города, город екатеринбург
Сегодня на открытках можно найти достопримечательности 23 субъектов РФ (фото из архива) Фото:

Некоторые достопримечательности Челябинской области изобразили на новых открытках «Почты России». Как сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора, тираж каждого варианта составляет 1 тысячу экземпляров.

«В серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов. Для каждого региона партнеры подготовили по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Для Челябинской области — это Айские притесы, село Меседа, национальный парк „Таганай“, река Тесьма и озеро Большой Кисегач», — сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Почта России».

В компании добавили, что новый выпуск открыток посвящен направлениям летнего туризма. Карточки с изображениями можно приобрести в почтовых отделениях. Цена одной карточки — 44 рубля. До конца 2022 года выпустят открытки с видами всех субъектов России.

Организаторы проекта по созданию открыток надеются таким образом показать красоты страны. Также они пытаются повлиять на распространение направлений внутреннего туризма, популяризировать отдых внутри страны, а не за ее пределами.

Во время своего послания к депутатам законодательного собрания региона губернатор Алексей Текслер подробно остановился на вопросе развития внутреннего туризма в регионе. По словам Текслера, сегодня в области готовят несколько проектов на различных территориях области. Для этого власти продолжат свою работу по поиску новых инвесторов, а также привлечению федеральных средств.

До конца года на открытках изобразят достопримечательности всех субъектов РФ
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Некоторые достопримечательности Челябинской области изобразили на новых открытках «Почты России». Как сообщили URA.RU в пресс-службе почтового оператора, тираж каждого варианта составляет 1 тысячу экземпляров. «В серию вошли открытки с изображением знаковых мест 20 регионов. Для каждого региона партнеры подготовили по пять вариантов открыток с разными достопримечательностями. Для Челябинской области — это Айские притесы, село Меседа, национальный парк „Таганай“, река Тесьма и озеро Большой Кисегач», — сообщили URA.RU в пресс-службе АО «Почта России». В компании добавили, что новый выпуск открыток посвящен направлениям летнего туризма. Карточки с изображениями можно приобрести в почтовых отделениях. Цена одной карточки — 44 рубля. До конца 2022 года выпустят открытки с видами всех субъектов России. Организаторы проекта по созданию открыток надеются таким образом показать красоты страны. Также они пытаются повлиять на распространение направлений внутреннего туризма, популяризировать отдых внутри страны, а не за ее пределами. Во время своего послания к депутатам законодательного собрания региона губернатор Алексей Текслер подробно остановился на вопросе развития внутреннего туризма в регионе. По словам Текслера, сегодня в области готовят несколько проектов на различных территориях области. Для этого власти продолжат свою работу по поиску новых инвесторов, а также привлечению федеральных средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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