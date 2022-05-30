В Челябинской области запускают проекты по внутреннему туризму

По словам Алексея Текслера, в настоящее время разворачиваются проекты на различных территориях области Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области планируется целый ряд проектов по внутреннему туризму. Об этом заявил 31 мая в ходе послания к депутатам законодательного собрания региона губернатор Алексей Текслер.

«Сейчас разворачиваем целый ряд проектов на различных территориях. В этом году разработаем мастер-планы развития Аркаима и бассейна реки Ай. Запустим разработку мастер-плана развития озера Тургояк. Задача — комплексно подойти к раскрытию потенциала территорий с учетом современных требований и стандартов к качеству сервиса», — сообщил Текслер.

Глава региона добавил, что сегодня главной задачей является создание обширной сети экологических троп, которые будут знакомить жителей и гостей с природными богатствами области. По словам губернатора, для этого продолжится работа с инвесторами, а также будет осуществляться привлечение средств из федерального бюджета.

В ходе своего послания Текслер также сообщил, что по итогам 2021 года в область приехало больше людей, чем уехало. Глава региона отметил, что притоку жителей способствует развитие региона.